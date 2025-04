Referendum tradito e gestione pubblica del servizio idrico Giovedì il convegno al Palazzo De Simone, piazza Arechi II

Giovedì 3 aprile 2025 alle ore 15, a Benevento, presso la sala convegni di Palazzo De Simone, piazza Arechi II, si terrà un convegno dal titolo Referendum tradito e gestione pubblica del servizio idrico.

L’evento è organizzato dal Comitato sannita Acqua Bene Comune in collaborazione con il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e metodi Quantitativi DEMM dell’Università degli Studi del Sannio e l’Associazione studentesca Centro Universitario Sannita Alleanza

Studenti (C.U.S.A.S.) in occasione della giornata mondiale dell’Acqua.

I lavori saranno introdotti dai saluti del Prof. Gaetano Natullo, Direttore del Dipartimento DEMM e proseguiranno con gli interventi del dr. Giovanni Seneca del Comitato Sannita Abc, di Zerihun Tranfa del CUSAS UNISANNIO e del Prof. Vincenzo Casamassima Associato di Diritto

Costituzionale UNISANNIO. Il dibattito, che si incentrerà sui profili giuridici della nota vicenda referendaria del 2011, considerata in rapporto ai successivi sviluppi legislativi, sarà moderato dal Prof. Vincenzo Verdicchio, Ordinario di Diritto privato nell'Università del Sannio e Presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.