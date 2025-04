Il Galilei Vetrone premiato al concorso dedicato a Luigi Einaudi Concluso a Torino il ciclo di celebrazioni del Comitato nazionale con la premiazione degli studenti

Si è concluso venerdì 28 marzo, a Torino, il ciclo di celebrazioni promosso dal Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. Il Comitato Nazionale, costituito da Fondazioni, Istituti di ricerca, Università, enti, è nato con l’obiettivo di promuovere il pensiero einaudiano nell’anno dedicato all'anniversario.

L’evento finale ha visto la premiazione dei giovani vincitori del concorso nazionale “Una lettera a Luigi Einaudi a 150 anni dalla nascita”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Il concorso, lanciato a settembre dal Comitato e con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha rappresentato uno dei momenti simbolo di un percorso di sensibilizzazione e di edutainment che ha coinvolto numerosi studenti, invitandoli a riflettere sulla figura di Einaudi e ad apprendere dai suoi insegnamenti.

“Oggi molti giovani tendono a concentrarsi sul presente, perché è difficile guardare al futuro con chiarezza in quanto le sfide del momento sembrano richiedere tutta l'attenzione”. Queste le parole di Kaur Simart, studentessa vincitrice del concorso e premiata dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Fratin. “Anch'io facevo fatica a guardare oltre il presente, ma grazie alla guida di Einaudi, ho capito che non possiamo limitare il nostro sguardo al qui e ora, dobbiamo anche saper guardare al futuro e impegnarci per costruirlo.”

Questa frase, come ha sottolineato il Presidente del Comitato Nazionale, Giuseppe Vegas, racchiude uno degli insegnamenti più significativi di Luigi Einaudi: guardare al futuro con una visione chiara e ottimista, anche quando le sfide del presente sembrano richiedere tutta la nostra attenzione. Einaudi ci insegna a non lasciarci sopraffare dall'incertezza, ma ad affrontare le difficoltà con razionalità e determinazione.

In un contesto storico come quello attuale, dove le sfide globali sembrano moltiplicarsi e le informazioni spesso sono distorte o fuorvianti, Einaudi rappresenta una guida solida. Negli elaborati degli studenti emerge come il suo importante insegnamento, “Conoscere per deliberare”, ancora oggi è valido, specialmente per le nuove generazioni, perché offre un metodo razionale per analizzare la realtà, valutando i fatti con spirito critico e distinguendo tra verità e false narrazioni.

“Abbiamo voluto aprire un dialogo con gli italiani di domani – dichiara Giuseppe Vegas -, offrendo loro uno strumento utile per affrontare il futuro con consapevolezza e determinazione. Luigi Einaudi resta una delle figure più attuali per il nostro tempo, il cui pensiero continua a essere un faro per i giovani di oggi.”

Nel corso dell'anno, il Comitato ha coordinato oltre 100 eventi in tutta Italia, promossi da Fondazioni, Istituti di Ricerca, Associazioni, Comuni, Scuole e Università, con l’obiettivo di diffondere il pensiero e l’opera di Luigi Einaudi. Dalla cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al concorso scolastico rivolto agli studenti di oltre 100 istituti a lui titolati. Il concerto di Ludovico Einaudi nel suggestivo palco del Tempio di Venere a Roma, ha messo il sigillo alle celebrazioni. Non solo eventi congressuali e conferenze scientifiche, ma anche un impegno concreto per la tutela e la valorizzazione dei luoghi legati alla sua memoria.

Questo ciclo di celebrazioni si conclude con l’impegno di continuare a promuovere i valori einaudiani, affinché la sua visione di speranza e responsabilità possa rimanere una bussola per le nuove generazioni, ispirandole a costruire un futuro migliore.

Il concorso si articola in due sezioni:

Sezione A): Una “Lettera a Luigi Einaudi a 150 anni dalla sua nascita”. Una lettera espressione dell’elaborazione autonoma dello studente con contenuti che dovranno fare riferimento al rilievo storico, anche riguardo ai tempi attuali, delle idee, delle opere e degli esemplari comportamenti di Luigi Einaudi.

Sezione B): Elaborati multimediali realizzati dagli studenti al fine di valorizzare la conoscenza del pensiero e delle opere di Luigi Einaudi.

Anna Maria Poggi premia la IVA Istituto superiore Galilei-Vetrone di Benevento Secondo classificato sezione B con il lavoro multimediale Luigi Einaudi: il custode della libertà e del progresso.

“Originale la regia e l’ambientazione dei vari quadri con inserimento di immagini di repertorio. Il testo del filmato, ricco di contenuti, scorre piacevolmente grazie al continuo avvicendarsi delle scene e alla buona interpretazione degli studenti-attori. L’artificio dell’intervista – più volte usato – rende infine possibile una chiara esposizione del pensiero di Luigi Einaudi”.