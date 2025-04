Gesesa: stop idrico inevitabile, ci saranno altre chiusure Parte alta di Benevento, Ponte e Torrecuso senz'acqua da giovedì alle 16 a venerdì alle 22

Nessuna carenza, parte del Sannio rimarrà a secco per permettere di sistemare le condotte idriche che incrociano il percorso ferroviario della linea Alta velocità.

La Gesesa sgombra il campo dagli equivoci sull'interruzione di 30 ore che riguarderà la parte alta della città di Benevento, Ponte e la contrada Torrepalazzo di Torrecuso che rimarranno senz'acqua dalle 16,00 di giovedì e fino alle 22 di venerdì 4 aprile.



“Abbiamo avuto comunicazione dell'intervento nella tarda serata dello scorso giovedì e dopo un vertice operativo venerdì, ne abbiamo dato immediata comunicazione alla città sabato mattina – esordisce il Presidente di Gesesa Domenico Russo -. Gesesa, come i Comuni, non possono che applicare le indicazioni prescritte dalla Regione, proprietaria della condotta”.



A spiegare in dettaglio l'intervento l'amministratore di Gesesa Salvatore Rubbo “Il precorso della linea alta velocità incontra in ben 4 punti la condotta e sarà dunque necessario effettuare dei lavori. Alcuni sono già stati messi in campo e ce ne saranno altri, e dunque nuove interruzioni”.

Inoltre i vertici di Gesesa hanno ribadito che non tutta la città di Benevento rimarrà a secco ma solo le utenze servite dall'acquedotto del Biferno.

Per il ripristino del servizio, inoltre, potrebbe essere necessaria qualche ora per permettere alla condotta di riempirsi e raggiungere tutte le utenze, e potrebbero esserci fenomeni di acqua torbida.

Per limitare i disagi sarà predisposto un servizio sostitutivo attraverso le autobotti. Infine, come già reso noto, per la durata dello stop idrico il sindaco Mastella con ordinanza ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private.

Nel dettaglio le zone dove l'acqua mancherà e dove saranno installate le autobotti.

Informazioni relative al Comune di Benevento

A decorrere dalle ore 16:00 di Giovedì 03 aprile e sino alle ore 22:00 di Venerdì 04 Aprile, salvo imprevisti, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone:

Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta;

Contrade Coluonni e San Cumano;

Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri);

Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco;

Zona San Liberatore e Monteguardia;

Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;

Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;

Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso;

Si precisa che per le contrade di Cancelleria e Piano Cappelle, solo in caso di consumi ordinari, l’erogazione è garantita dalla capacità di compenso del serbatoio “Cancelleria”.

Si ribadisce quanto già riportato nelle precedenti interruzioni idriche ovvero che per ripristinare la regolare erogazione idrica presso le utenze di Benevento sono necessarie fino a 3-4 ore dal momento della riapertura dell’erogazione da parte di GESESA. Tale riapertura dovrebbe coincidere con l’orario indicato dalla Regione Campania (ore 22.00 del 4 aprile).

Al fine di attenuare i disagi derivanti dall’interruzione idrica sarà predisposto un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile.

Di seguito si riporta l’elenco degli orari e dei punti di stazionamento dei servizi sostitutivi di autobotti previsti nel comune di Benevento:

Presidio Fisso P.zza Risorgimento area Mercato, dalle ore 16:00 del giorno 03.04.25 fino alle 22:00 del giorno 04.04.25;

Presidio Fisso, in Via Benito Rossi, dalle ore 16:00 del giorno 03.04.25 fino alle 22:00 del giorno 04.04.25;

Zona Capodimonte, presidio fisso, nel parcheggio antistante la Chiesa di S. Giuseppe Moscati, dalle ore 16:00 del giorno 03.04.25 fino alle 22:00 del giorno 04.04.25;

Zona Pacevecchia, presidio fisso, in Via A. Gramsci, dalle ore 16:00 del giorno 03.04.25 fino alle 22:00 del giorno 04.04.25;

Si prevedono inoltre due autobotti che, a richiesta, alimenteranno i compensi delle utenze sensibili a cui è stata inviata una specifica comunicazione in tal senso.

Una delle due suddette autobotti stazionerà presso la Rotonda dei Pentri, dalle 22:30 del giorno 03 aprile e dalle 07:00 del giorno 04 aprile.

Informazioni relative al Comune di Ponte

Il comune di Ponte è fornito quasi esclusivamente dall’adduzione regionale del Biferno al serbatoio principale Ripa e da poche risorse endogene ancora in uso. Per tutto il territorio comunale, ad esclusione di ASI, zona Piana, via San Dionigi e via Francigena che non subiranno interruzioni, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 16:00 Giovedì 03 aprile alle ore 22:00 di Venerdì 04 aprile.

È previsto il servizio sostitutivo a mezzo presidio fisso di due autobotti, certificate per l’uso potabile, dalle 16:00 del 03 aprile alle ore 22:00 del 04 aprile, ovvero fino alla normalizzazione del servizio. Le autobotti saranno posizionate in:

1. prossimità del campo sportivo comunale;

2. nel piazzale antistante la stazione ferroviaria.

Informazioni relative al Comune di Torrecuso

Il Comune di Torrecuso sarà interessato dall’interruzione idrica unicamente nella zona industriale di Torre Palazzo, per circa 30 utenze, e per la quale sarà ovviamente sospesa l’erogazione idrica dalle ore 16:00 del 03 aprile alle ore 22.00 del giorno 04 Aprile. Si precisa inoltre che una autobotte, certificata per l’uso potabile, stazionerà presso il Cinema Multisala di Torrepalazzo dalle 20:00 alle 22:00 del giorno 03 aprile e dalle 12:00 alle 15:00 del giorno 04 aprile.

Come evidenziato nella nota della regione Campania si comunica che al ripristino dell’alimentazione potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità, dovuti al movimento dei sedimenti nelle condotte, ciò non pregiudica la qualità dell’acqua. Numero utile per segnalare emergenze e guasti gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 1717.Ricordiamo che è utile per rimanere aggiornati registrarsi al canale di GESESA INFORMA su Whatsapp o Telegram.