Rigenerazione dell'ex convento dei padri Liguorini di Sant'Angelo a Cupolo Domani sera il convegno organizzato Comitato Fare Comune alle 18.30

Continua l’azione di stimolo del Comitato Fare Comune per rinnovare l’impegno collettivo orientato alla ricostruzione di un’identità comune, attraverso la promozione del dialogo e il confronto e la ricerca di cittadini appassionati che abbiano voglia di contribuire ad un percorso di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di sviluppare idee, percorsi, progetti e in generale scegliere di prendersi cura dei beni comuni.

Ed è proprio dal Convento dei Liguorini che il Comitato ha mosso i primi passi, presentando alla comunità il proprio manifesto lo scorso 16 febbraio. Il convento, visibile anche di notte dalla città per quanto illuminato, rappresenta perfettamente la sintesi di questo territorio: si erge con tutta la sua bellezza e la sua illuminazione tradisce e illude, facendo immaginare spazi e luoghi di vita comunitaria, ma in realtà il convento è in uno stato di abbandono, con crolli parziali, da ormai 15 anni e dalla sua costruzione non è mai stato fruibile dalla popolazione, che però lo ammira nella sua imponenza, desiderosa di viverlo o di vederlo vivere.

Ristrutturare il convento, in accordo tra proprietà e Comune, è fortemente auspicabile prima che le condizioni di abbandono arrechino danni irreparabili all’edificio e che la comunità veda svanire definitivamente il sogno di rigenerarlo, di vivere quel luogo, come spazio culturale, sociale e aggregativo.

Il convegno ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini ed enti, di restituire fiducia verso un’azione che non può e non deve più sembrare irrealizzabile: rigenerare il convento è possibile e siamo convinti che, con un movimento d’opinione dal basso e con il sostegno dell’ente comune, possa aprirsi un dialogo con la proprietà, alla quale deve arrivare il forte desiderio e il sentimento di appartenenza della comunità verso il Convento dei Liguorini.

Per questo motivo Fare Comune ha organizzato un convegno "Rigenerazione urbana e Cittadinanza attiva, Ipotesi di sviluppo e di rigenerazione dell'ex convento dei padri Liguorini di Sant'Angelo a Cupolo che si terrà domani, 2 aprile 2025 alle 18.30 presso il Mood, località Medina, Comune di Sant’Angelo a Cupolo.

I lavori saranno moderati da Giampaolo Vicerè del Comitato Civico Fare Comune ed interverranno: Roberto Albergoni, Economista “Architetto” di sogni culturali. Presidente della Fondazione MeNo e Curatore Dossier candidatura Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e Palermo nel 2018; Marianella Sclavi, Etnografa, attivista e scrittrice italiana (in collegamento da Nantes) Esperta di progetti di rigenerazione urbana partecipata e di democrazia deliberativa: Guido Lavorgna, referente Lo Stato dei Luoghi Progettista culturale e socio fondatore dell’associazione Lo Stato dei Luoghi ed Angelo Moretti, progettista sociale del terzo settore e per gli enti locali, giornalista pubblicista, innovatore del welfare e fondatore della Rete di Economia Civile Sale della Terra, della Rete dei Piccoli Comuni del Welcome e del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (MEAN) e Presidente di Civico 22.