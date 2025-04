Pago Veiano, affidati i lavori per la strada provinciale 58 Nel tratto che collega Pago Vieano e Pietrelcina, compresa l’area di Piano Romana

Sono stati affidati dal Comune di Pago Veiano i lavori di completamento del riammagliamento, ristrutturazione e miglioramento della Strada provinciale n. 58 – 1° lotto.

Per l’intervento sull’arteria che collega Pago Vieano e Pietrelcina, compresa l’area di Piano Romana, ed il capoluogo, a suo tempo il Comitato Interministeriale per la Programmazione economica e la Regione nell’ambito dei Fondi di Sviluppo e Coesione concessero un finanziamento di 420mila Euro.

La Provincia e i Comuni interessati, che avevano sottoscritto una intesa istituzionale per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e la ristrutturazione del percorso, individuarono il Comune di Pago Vieano quale ente capofila e responsabile dei lavori.

Nei giorni scorsi, come comunicato formalmente dal Responsabile del Settore Tecnico dell’Amministrazione Comunale di Pago Veiano alla Provincia e al Comune di Pietrelcina, è stato consegnato a Ditta specializzata il cantiere dei lavori residui per il completamento dell’intervento,

Il Presidente della Provincia Nino Lombardi, nel commentare la notizia, ha sottolineato il valore della sinergia tra le Istituzioni che costituisce sempre una grande opportunità per il territorio per la risoluzione di carenze, criticità e problematiche riguardanti i servizi al cittadino. Per quanto attiene, la cooperazione in discorso, Lombardi ha segnalato il rilievo di quest’opera di riqualificazione della Sp. n. 58 che insiste in un’area molto importante per il territorio sannita in quanto interessata dai flussi del turismo religioso afferente la Città natale di San Pio da Pietrelcina.