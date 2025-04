Via Crucis, il dispositivo traffico per la Processione di venerdì 4 aprile Dalle 19 nel centro storico di Benevento

In ragione dello svolgimento, venerdì 4 aprile, della Processione della Via Crucis, con ordinanza è stato disposto il seguente dispositivo traffico:

- dalle 19 fino ad avvenuto passaggio della Processione, chiusura temporanea al traffico, con istituzione dei divieti di sosta e fermata con rimozione coatta nelle aree non adibite a stalli di sosta, delle seguenti strade: piazza Sabariani, via Landolfo della Greca, vico Papiniano, via Porta Rettore, via Giovanni De Vita, via III Settembre, via Port'Aurea, via Ruscelli.

Si precisa che ulteriori punti di chiusura o deviazione della circolazione stradale potranno essere attuati, in loco, direttamente dagli agenti della Polizia Municipale.