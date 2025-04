Lavori Sp 58. Il sindaco De Ieso: riparte opera attesa e ingiustamente attaccata Pago Veiano. "Progetto che abbiamo seguito con impegno e trasparenza nonostante falsità dette"

Sono stati ufficialmente affidati i lavori di completamento sulla Strada Provinciale 58, un’opera fondamentale per la sicurezza e la mobilità del nostro territorio, oggetto in passato di polemiche e mistificazioni.

I lavori riguardano interventi residuali che completano un progetto da 3 milioni di euro, già in gran parte realizzato e collaudato. Le opere attualmente in corso sono finanziate con risorse residue del progetto principale e con ulteriori fondi messi a disposizione dalla Provincia, anch’essi provenienti da un precedente protocollo d’intesa stipulato anni fa.

“È il completamento di un progetto che abbiamo seguito con impegno e trasparenza, nonostante le troppe falsità che sono state dette”, ha dichiarato il Sindaco di Pago Veiano Mauro De Ieso che rimarca: "Oggi i lavori ripartono e con essi cade il castello di accuse, insinuazioni e bugie costruito su questa strada e sulla mia persona”.

Le opere residuali porteranno a compimento la riattazione di un’infrastruttura strategica non solo per Pago Veiano, ma per tutto il collegamento con Pietrelcina e l’area di Piana Romana.

“La verità si afferma con i fatti, e oggi ne abbiamo un’altra dimostrazione. Continuiamo a lavorare, con serietà, per restituire al nostro paese opere utili e concrete”, ha concluso il primo cittadino di Pago Veiano, Mauro De Ieso.