Celebrazioni fondazione Polizia di Stato: varato piano traffico In programma presso il Teatro Romano giovedì 10 aprile

In occasione della celebrazione del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, in programma presso il Teatro Romano giovedì 10 aprile, vigerà il seguente dispositivo del traffico:

- istituzione del divieto di sosta e fermata con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” in piazza Caio Ponzio Telesino, via Port’Arsa e piazzetta Carlo Lombardi dalle ore 8:00 sino al termine della manifestazione;

- chiusura al traffico veicolare di via Port’Arsa (nel tratto dell’intersezione con via Carlo Torre, via Bosco Lucarelli e vico Triggio fino all’incrocio con via Gesù Bambino di Parga), via Parrocchia Nuova, piazza Caio Ponzio Telesino e piazzetta Carlo Lombardi dalle ore 10:00 sino al termine della manifestazione;

- temporanea inversione del senso di marcia in via Giovanni Bosco Lucarelli nel tratto dall’incrocio con via Port’Arsa e vico III Triggio fino all’incrocio con via Porta Nuova, con conseguente obbligo di svolta a sinistra su via Bosco Lucarelli per i veicoli provenienti da via Carlo Torre e diretti a via Port’Arsa dalle ore 10:00 sino al termine della manifestazione.