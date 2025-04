Guacci e Confindustria insieme per la "Giornata del Made in Italy" L'appuntamento "Dalla tradizione all’innovazione” per un focus sull'eccellenza italiana

E’ programmato, per domani 15 aprile, con inizio alle ore 9.30, presso il liceo Statale “G. Guacci” in via Nicola Calandra 8, l’evento “Giornata del Made in Italy - Dalla tradizione all’innovazione”, organizzato dal Liceo Statale G. Guacci e Confindustria Benevento.

L’evento si inserisce nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana, istituita a livello nazionale al fine di riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese.

L’iniziativa titolata: “Dalla tradizione all’innovazione” punta a trasferire la conoscenza delle peculiarità produttive del territorio e a sensibilizzare i giovani rispetto alle attività di valorizzazione delle eccellenze locali. Nel corso dell’incontro gli imprenditori ed i docenti coinvolti illustreranno le iniziative di orientamento, i progetti innovativi e le attività di valorizzazione della filiera agroalimentare, attraverso i quali si supporta il Made in Italy valorizzandolo in ogni ambito.

La Giornata prevede alle ore 9.45 i saluti di: Dr. Ettore Acerra - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Dr. Sebastiano Pesce - Dirigente Ufficio VIII ATP di Benevento; Dr. Nino Lombardi - Presidente della Provincia di Benevento; On. Clemente Mastella - Sindaco del Comune di Benevento; Prof. Gerardo Canfora - Magnifico Rettore Università degli Studi del Sannio; Prof. Giuseppe Acocella - Magnifico Rettore Università Giustino Fortunato. Introdurrà la giornata di lavori la Professoressa Giustina, Anna Gerarda Mazza Dirigente del Liceo Statale “G. Guacci".

Intervengono:

Alessio Zollo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento: “L’impegno dei Giovani Imprenditori per l’orientamento”;

Alessandro Ciotola CEO & Founder di Startup Europa Lab: “Laboratorio di Startup e Made in Italy”;

Giuseppe Mauro Vice Presidente di Confindustria Benevento: “Presentazione Rete d’Impresa Sannio da Gustare, un progetto di valorizzazione della filiera agroalimentare del Sannio”;

Lorenzo Cuozzo, COO Bottega Russo srl: “Un esempio di collaborazione a supporto dell’export”;

Alex Giordano, Associato di Economia e Gestione delle Imprese Università Giustino Fortunato: “Il futuro del cibo Made in Italy: tradizione o innovazione?”.

La Giornata prevede un preludio ed un momento conclusivo musicali a cura degli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo ed una degustazione di prodotti locali.