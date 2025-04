Mastella: Parco De Mita è tornato a vivere con un evento per giovani e famiglie Il sindaco di Benevento questa mattina in visita presso l'area verde riaperta dopo anni

"Davvero un bell'evento quello che si è svolto oggi a Parco De Mita. Questo splendido ed esteso spazio verde è stato per 23 anni nel dimenticatoio. E' tornato a vivere oggi con un momento di svago e convivialità per giovani e famiglie: un boom di presenze per questa momentanea ripartenza, in vista dell'inaugurazione e poi della nascita del Parco tematiche sulle Janare che darà centralità culturale a questo luogo e al bel teatro all'aperto che ospita". Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella che questa mattina con lamoglie Sandra Lonardo ha fatto tappa a piazzale Catullo invaso da tentissime famiglie che hanno scelto di partecipare alla Pasquetta organizzata in città nell'area verde riaperta dopo anni di abbandono e data in concessione a Vincenzo Saccone che ha creato Città Verde.

"La morte di Papa Francesco ha segnato con un velo inscalfibile di tristezza questa Pasquetta: ma proprio Bergoglio avrebbe apprezzato la rinascita di un luogo naturale così bello, lui che all'ecologia e alla cura del Creato ha dedicato molto spazio del suo Magistero", chiude Mastella