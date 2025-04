Mastella: "Papa Francesco è stato uno di noi. Ha aperto varchi nella globalità" Il sindaco di Benevento ricorda con commozione il Pontefice

"È morto papa Francesco, uno di noi. La nostra fede è legata alla resurrezione. E lui è morto nel periodo pasquale dove si rincorrono morte e ascesa al cielo. Preghiamo per lui, sicuri che lui pregherà per noi".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ricorda il Pontefice e il suo operato. Poche parole, ricche di commozione che il primo cittadino ha voluto rimarcare a poche ore dalla notizia del decesso del Pastore dell aChiesa mondiale.

"Papa Francesco è stato uno di noi. Umile, paziente, generoso e solidale con gli ultime - ha rimarcato Mastella -. Ha aperto varchi all'interno della globalità. Ha lavorato per una Chiesa samaritana che ha esplorato nuovi orizzonti che guarda al mondo e non è del mondo secondo l'espressione del Vangelo. Lo ricordo con grande affetto con grande tenerezza e possiamo solo pregare per lui".