A San Martino Sannita giornata di prevenzione con visite senologiche gratuite Presso il Comune domenica 27 aprile un pomeriggio di prevenzione

A San Martino Sannita, presso la Casa Comunale, dalle ore 16.30 di domenica 27 Aprile ‘Amos Grottaminarda’, con il patrocinio del Comune di San Martino Sannita, organizza un pomeriggio rosa di prevenzione con le visite senologiche gratuite da parte del dottore Carlo Iannace e della dottoressa Maria Luisa Di Cecilia e le consulenze oncologiche del professor Giuseppe Colantuoni, medico oncologo presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Naturalmente non mancherà l’ecografista, il dottor Giovanni Carolla che interverrà su richiesta dei senologi. “Anche stavolta voglio sottolineare l'importanza della prevenzione – afferma Sandra D’Ambrosio, presidente ‘AMOS Grottaminarda’ - poiché a volte viene sottovalutata. Invece è proprio la prevenzione l'arma fondamentale per salvare la vita. Una diagnosi precoce può infatti non solo salvare la vita ma evitare anche trattamenti invasivi, permettendo di intervenire tempestivamente con una maggiore probabilità di successo e soprattutto con un minore impatto sulla qualità della vita della donna che poi è sottoposta a cure. Oggi il sistema sanitario garantisce ottimi percorsi di screening, ma purtroppo non bastano – afferma ancora Sandra D’Ambrosio - perché durante le nostre giornate di prevenzione sui territori riscontriamo che l'età delle donne colpite da tumore si è abbassata. Per questo il mio appello a fare prevenzione è rivolto soprattutto alle giovanissime poiché nel tumore al seno il tempo gioca un ruolo fondamentale. Mai slogan più azzeccato: prevenire è meglio che curare”. Conclude la presidente D’Ambrosio: “Vi aspettiamo numerose domenica pomeriggio a San Martino Sannita, prenotate la vostra visita gratuita contattando o inviando un messaggio whatsapp al numero 346-6368147. E’ il passo fondamentale nella prevenzione del tumore al seno”.