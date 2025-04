I Vescovi delle Aree interne dal Presidente Mattarella Domani alle 12 i Vescovi della Metropolia di Benevento e di altre Regioni al Quirinale

"La Chiesa e il mondo sono ancora scossi dall’inattesa morte di Papa Francesco, ma la fede nella risurrezione infonde serenità anche in momenti difficili come questo e sprona ad andare avanti, nella convinzione che tale fu anche la volontà del defunto pontefice, ripetutamente manifestata con parole e azioni nei contesti più vari e diversificati".

Così l'Arcidiocesi di Benevento comunica l'iniziativa che riguarda i vescovi delle aree interne.

"In forza di tale convinzione, e facendo tesoro della sua preziosa eredità, mercoledì 23 aprile, alle ore 12, un significativo gruppo di vescovi delle Aree interne sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non è la prima volta che ciò accade: il 20 giugno 2020 il Presidente ricevette i vescovi della Metropolia beneventana, dopo che aveva pubblicamente espresso sentimenti di apprezzamento e stima per la lettera "Mezzanotte del Mezzogiorno?" da essi indirizzata agli Amministratori il 13 maggio 2019.

Il 30 maggio 2024 il Presidente incontrò mons. Felice Accrocca: l’arcivescovo espose al Presidente il percorso effettuato in questi anni dai Vescovi della Metropolia di Benevento a da altri provenienti da molti Regioni d’Italia, a sostegno delle Aree interne, e come il cammino stesse articolandosi in una duplice direzione: in ambito socio-politico- amministrativo, con la celebrazione di un Forum, che negli ultimi anni ha visto protagonisti anche i giovani studenti; in ambito pastorale, con l’incontro annuale – solitamente in estate – di vescovi provenienti da territori interessati alla questione (in rappresentanza, si può dire, di quasi tutte le Regioni italiane) e con l’obiettivo di enucleare linee idonee per una Pastorale per le Aree interne. In quell’occasione, il Presidente sottolineò l’importanza di questo cammino, assicurando che ne avrebbe seguito gli sviluppi con interesse.

Il 23 aprile saranno ricevuti dal Presidente Mattarella non solo i vescovi della Metropolia beneventana, ma anche altri vescovi provenienti da diverse Regioni italiane: dall’Emilia Romagna, dall’Abruzzo, dal Lazio, dalla Basilicata, dalla Sardegna. In totale, dieci vescovi in rappresentanza di sei Regioni civili, dal Nord, al Sud, alle Isole: in sostanza, una rappresentanza di tutto il Paese, a dimostrazione che la questione delle cosiddette “Aree interne” non riguarda solo il Sud, ma la Nazione intera. Del gruppo fa parte anche il Segretario Generale della CEI, mons. Giuseppe Baturi, il quale è sempre intervenuto – assieme al Presidente, il cardinale Matteo Zuppi – agli incontri estivi dei vescovi che si tengono a Benevento: la presenza di mons. Baturi è testimonianza di come la Conferenza Episcopale Italiana segua con interesse e partecipazione il percorso avviato dai vescovi.

L’incontro con il Presidente della Repubblica, si spera, produrrà anche una rinnovata attenzione ai territori delle “aree interne”, tema che non può restare marginalizzato nell’Agenda di Governo. I vescovi sono altresì convinti che il Presidente Mattarella saprà confortare la loro azione anche con suggerimenti e stimoli, affinché essa possa contribuire a convincere gli attori dello scenario politico-amministrativo a sperimentare nuove prassi e a praticare finalmente azioni convergenti e, perciò, produttive per il bene delle comunità”.