Lutto Nazionale: Fondazione Benevento Città Spettacolo rinvia gli eventi Rinviati "Fuje Filumena" (24 aprile) e Le quattro stagioni di Tumpa, Vivaldi e Richter (26 aprile)

L'Organizzazione della Fondazione Benevento Città Spettacolo informa che in ragione e partecipazione al lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, gli eventi in programma in questa settimana sono ufficialmente rinviati a data da destinarsi.

Gli eventi rimandati sono Peppe Fonzo in "Fuje Filumena" (24 aprile) e "Le quattro stagioni di Tumpa, Vivaldi e Richter" (26 aprile), nell'ambito della programmazione di #CittàSpettacoloRisvegli

Tale decisione è stata presa con senso di responsabilità e profondo cordoglio, in adesione al dolore che ha colpito l’intera comunità cattolica e il mondo intero per la perdita di una figura straordinaria, guida spirituale e riferimento di umanità, dialogo e pace.

La Fondazione si unisce con commozione al ricordo di Papa Francesco, grata per il suo instancabile impegno verso gli ultimi, la sua parola di speranza e la sua testimonianza di amore universale, da sempre sostenitore dell'Arte e degli artisti.

“Il suo sorriso resterà luce nei giorni del mondo.”