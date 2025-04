Lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, l'ordinanza del sindaco Mastella Divieto in città di diffusione musica nei giorni 23, 24 e 25 aprile fino al termine dei funerali

Con ordinanza, allo scopo di garantire l'osservanza del Lutto nazionale, deliberato dal Consiglio dei Ministri, in ragione della scomparsa di Papa Francesco, il sindaco Clemente Mastella ha disposto:

- il divieto su tutto il territorio comunale della diffusione di musica - e in genere di emissioni sonore - sia generate da apparecchiature, sia prodotta dal vivo con la presenza di dj o musicisti, all'esterno di tutte le tipologie di locali e pubblici esercizi, nei giorni 23, 24 e 25 aprile fino al termine dei funerali del Pontefice che si terranno con inizio dalle ore 10,00 del 26 aprile.

- il rinvio al pomeriggio del 26 aprile degli eventi sportivi o d'intrattenimento programmati per la mattina del 26 aprile.