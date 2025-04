Gesesa. Il presidente Russo: raggiunti importanti obiettivi per i cittadini "Un bilancio più che positivo: ecco i risultati". Mastella: ora si attende il vincitore della gara

“Non ho nessun rimpianto e lascio la presidenza di Gesesa del gruppo Acea a testa alta e certo di aver fatto tutto ciò che si doveva per restituire alla città e all'azienda un servizio di qualità. Abbiamo saputo affrontare momenti difficili e grazie ad un lavoro di squadra abbiamo portato la nave fuori dalla tempesta. Ora è ormeggiata in un porto sicuro”.

Queste le parole dell'avvocato Domenico Russo che da lunedì non sarà più il presidente della Gesesa, l'azienda che a Benevento e in numerosi centri della provincia si occupa della gestione idrica e della depurazione.

Questa mattina nella sede di corso Garibaldi la conferenza stampa di fine mandato con il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l'amministratore di Gesesa, l'ingegnere Salvatore Rubbo.

“Non ho voluto proseguire per mia scelta” ha rimarcato il presidente Gesesa. Lunedì il consiglio di amministrazione decreterà il nuovo presidente, Oreste Di giacomo, indicato dall'amministrazione retta dal sindaco Mastella.

Russo ha ricordato che poco dopo il suo insediamento ci fu “il sequestro dei dodici impianti di depurazione e dei conti dell'azienda. Abbiamo lavorato in sinergia e senza sosta e grazie ad importanti investimenti siamo riusciti a restituire piena funzionalità al sistema, a beneficio di tutto il territorio sannita con ben 18 impianti”.

“Dopo 4 anni e 4 mesi concludo il mio mandato lasciando ai cittadini un servizio di qualità e tariffe tra le più basse d'Italia. Abbiamo risolto in gran parte tutti i problemi che abbiamo trovato. Merito di tutti in Gesesa che ha operato in sinergia con il socio unico: il Comune di Benevento, Regione ed Ente idrico. Ritengo che a questo punto sia giusto dare spazio ad altre valide professionalità”.

L'attivazione dei pozzi di San Salvatore Telesino, l'emergenza scaturita dopo il rilevamento di tetracloroetilene in una falda a Benevento e la carenza idrica in estate, tutte emergenze che abbiamo superato grazie al lavoro svolto”.

Gesesa che si avvia alla fine della gestione idrica a Benevento prima dell'arrivo del gestione unico che vincerà la gara in corso.

“Questa è l'ultimo pezzo di storia della Gesesa. Il sei maggio partirà la gara per i 78 comuni del Sannio (ente idrico sannita). Ci sarà un vincitore e ci attrezzeremo per collaborare con la nuova società” ha invece rimarcato il sindaco Mastella che ha ringraziato per il lavoro svolto Russo e tutta la Gesesa del gruppo Acea.