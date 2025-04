Consiglio d'amministrazione Gesesa, designati Di Giacomo, Lepore e Ingaldi Mastella: "Indicazione per la presidenza è per Oreste Di Giacomo"

Con proprio decreto, il sindaco Clemente Mastella, ritenuto che i candidati individuati sono in possesso di competenze tecniche/amministrative acquisite anche attraverso le proprie esperienze lavorative, desumibili dai curricula agli atti, considerate adeguate alle cariche da ricoprire ed alle esigenze di rappresentanza del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione di Ge.Se.Sa. S.p.A, ha designato quali rappresentanti del Comune di Benevento nel Consiglio di Amministrazione di Gesesa Oreste Di Giacomo, Cosimo Lepore e Amina Ingaldi.

"Ho firmato, stamane, il decreto per la designazione della terna nel CdA di Gesesa. Ho confermato per l'ottimo lavoro svolto finora Cosimo Lepore e Amina Ingaldi. Indicherò all'assemblea Oreste Di Giacomo, amministrativista di Benevento di riconosciuta e pregevole professionalità, quale nuovo presidente di Gesesa", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"Ringrazio il presidente uscente Domenico Russo: il mio apprezzamento per il suo operato è assoluto. In questi anni abbiamo vissuto e affrontato momenti convulsi con una sincronia e uno spirito collaborativo di cui ha beneficiato anzitutto la Città. Sono sicuro che con il nuovo CdA potremo proseguire sulla stessa strada", conclude il sindaco Mastella.