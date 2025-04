Fatebenefratelli: open day di colonproctologia Una giornata di visite gratuite in programma sabato 3 maggio

L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, dopo il successo della prima edizione, ripropone anche quest’anno una giornata di visite gratuite di chirurgia colonproctologica.

L’attenzione è rivolta a disturbi quali emorroidi, sanguinamento anale, fistole, ragadi, neoformazioni anali che hanno un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti e, talvolta, possono essere campanelli d’allarme per patologie più gravi. In Italia il cancro del colonretto è al secondo posto fra le neoplasie per numero di nuove diagnosi/anno con 48.706 nuovi casi registrati nel 2024.

La vera sfida dev’essere quella di investire nella prevenzione e diagnosi precoce come ricorda anche il prof. OrazioSchillaci - Ministro della Salute. Pertanto, in quest’ottica di prevenzione, diagnosi precoce ed attenzione ai bisogni della popolazione sabato 3 maggio 2025 (dalle ore 8.30 alle ore 13.30), presso l’Ospedale Sacro Cuore Fatebenefratelli di Benevento, si terrà la II edizione dell’Open day dedicato alle visite colonproctologiche a cura dell'Unità Operativa complessa di Chirurgia Generale.

I controlli saranno effettuati presso l’ambulatorio di chirurgia da un team di esperti guidati dalla dr.ssa Federica Mastella e dal dr. Luciano Onofrio, con il contributo degli infermieri Pucillo e Rapuano, specializzati nella gestione dei pazienti con stomia. Per aderire alla giornata di open day è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo urp@fbfbn.it. a partire da lunedì 28 aprile e fino ad esaurimento dei posti disponibili.