Gesesa. Oreste Di Giacomo nuovo presidente. Rubbo confermato amministratore "Massimo impegno per continuare a garantire una gestione del servizio idrico di qualità"

E' terminato ufficialmente questa mattina durante l'assemblea dei soci il mandato di Domenico Russo presidente della Gesesa. Al suo posto è stato nominato Oreste Di Giacomo, mentre sono stati confermati gli altri sei componenti del Cda uscente. Subito dopo l’assemblea dei Soci si è riunito il neo nominato Consiglio di Amministrazione, in forma totalitaria, che ha confermato come Amministratore Delegato della società l’ingegnere Salvatore Rubbo.

“Nel corso dell’assemblea di oggi abbiamo avuto modo di rappresentare, ancora una volta, ai soci le criticità di contesto in cui si trova Gesesa, criticità che vengono da lontano ed a cui se ne sono aggiunte altre di recente, quali quelle generate dalla tanto attesa pubblicazione della gara per l’individuazione del socio industriale di minoranza del gestore unico del Distretto Sannita” ha commentato l’amministratore delegato, Salvatore Rubbo che continua: ”Ringrazio quindi i soci per l’attenzione rivolta a GESESA e per gli apprezzamenti riservati al nostro operato. I risultati dell’esercizio 2024 sono legati sia alle conseguenze della pubblicazione della gara, quali l’incremento delle percentuali di svalutazione di crediti e un incremento degli ammortamenti per alcune immobilizzazioni e sia agli oneri finanziari che Gesesa deve sostenere affinché possa continuare l’attività di gestione. Evidenzio però che la già citata gara ha anche certificato il valore di subentro di oltre 45 milioni di euro che l’aggiudicatario dovrà riconoscere a Gesesa. Questo a riprova di quanto sostenuto da tempo in merito alle difficoltà finanziarie della società ed a cui si è potuto sopperire solo grazie al gruppo ACEA che ringrazio vivamente per lo straordinario supporto fornito, ma anche a riprova della correttezza dell’operato della società. Infine, rivolgo un sentito ringraziamento agli uomini e le donne di Gesesa per l’operato quotidianamente svolto con passione e competenza”.

“Sono onorato ed orgoglioso di ricoprire questo ruolo” ha poi dichiarato il nuovo presidente Oreste di Giacomo che ha ringraziato “il sindaco di Benevento Clemente Mastella e tutta l’assemblea per la fiducia. Ringrazio il presidente uscente Domenico Russo. Da oggi, unitamente a tutto il CdA profonderemo il massimo impegno per continuare a garantire una gestione del servizio idrico integrato di massima qualità”

L’Assemblea dei Soci di GESESA ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2024 che si chiude con una perdita di esercizio di circa 215miale euro senza necessità di intervenire sul capitale sociale.