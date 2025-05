"Delusione eliminazione play off ma Vigorito deve restare riferimento calcio" §Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella: non gettiamo via il bambino con l'acqua sporca

"L'eliminazione dai play off di serie C è una grossa delusione: certifica una stagione iniziata bene, proseguita male e finita peggio. Ma una stagione no tale deve restare e per tale deve essere accettata: non gettiamo via il bambino con l'acqua sporca. Oreste Vigorito che non ha nascosto certo le negatività sportive di questa stagione è e deve restare il riferimento del calcio a Benevento".

Sono le parole del sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Tutte le opinioni sono legittime, i fatti invece sono testardi: non ci sono magnati alle porte, nè benefattori dell'umanità disposti a investire di più e meglio. La sconfitta è dura da digerire, ma non trasformiamola in una disfatta che significherebbe un ridimensionamento non auspicabile e che sarebbe ineluttabile. Con Vigorito sono state scritte pagine indimenticabili, per cui va praticata la nobile arte della gratitudine. Delusi sì, arrabbiati pure: ma preserviamo il patrimonio-Benevento che significa preservare anche e soprattutto Vigorito e il suo impegno umano e finanziario per la squadra e per la città", conclude Mastella.