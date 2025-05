Percorsi di autonomia per persone con disabilità: c'è la consegna dei kit Giovedì al Comune di Benevento

Giovedì 8 maggio alle ore 12:30, presso la sala consiliare del Comune di Benevento, si terrà la consegna dei kit di lavoro ai dieci beneficiari del progetto PNRR “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

Interverranno il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola, il coordinatore dell’Ufficio di Piano Gennaro Santamaria e il founder e CEO di Projenia SCS Luca Mauriello.

“Attraverso l’uso di strumenti informatici e tecnologie digitali – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore Coppola - questi ragazzi stanno potenziando le proprie competenze digitali e acquisendo maggiore sicurezza nell’affrontare le sfide quotidiane. A metà del progetto, i partecipanti hanno già maturato solide basi di competenze informatiche e stanno vivendo l’opportunità di svolgere tirocini di inclusione lavorativa presso aziende del territorio, favorendo così un processo di integrazione sociale e professionale”.

“L’evento di giovedì prossimo – spiega invece il coordinatore dell’Ufficio di Piano Santamaria - rappresenta anche un momento di riflessione sui progressi fatti e sui prossimi obiettivi del progetto. Il progetto proseguirà con un percorso abitativo in appartamenti condivisi, pensato proprio per rafforzare ulteriormente l’autonomia e le capacità di gestione quotidiana dei giovani. Durante questa fase, il supporto all’apprendimento sarà personalizzato e adattato alle esigenze specifiche di ciascun partecipante, garantendo in questo modo un percorso formativo efficace e rispettoso delle tempistiche individuali”.