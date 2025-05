Confindustria: nuova sede per rilanciare lo sviluppo del Sannio Questo pomeriggio la cerimonia. Ottochannel Canale 16 seguirà in diretta l'evento dalle 16.15

“Una fucina di idee pronta ad ospitare chiunque voglia partecipare allo sviluppo del territorio”. E' la strada indicata dal Presidente degli industriali sanniti, Oreste Vigorito, per la nuova sede di Confindustria Benevento che aprirà ufficialmente i battenti questi pomeriggio, con una cerimonia ricca di ospiti in programma dalle 16.30.

L’investimento è storico: Confindustria Benevento, per la prima volta nella sua storia lunga quasi 100 anni, ha promosso e concluso un’operazione importante, acquistando la ex sede della Banca d’Italia di Benevento, in piazza Risorgimento.

Evento in diretta su Ottochannel Canale 16

L'evento sarà trasmesso in diretta dalle 16.15 su canale 16 Ottochannel.Il programma dei lavori prevede: il taglio del nastro e la benedizione dei locali alla presenza dell’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca;

- i saluti di Clemente Mastella, Sindaco di Benevento e di Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Campania; gli interventi di: Oreste Vigorito, Presidente di Confindustria Benevento; Flavian Basile, Presidente di Ance Benevento, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; le conclusioni di Emanuele Orsini – Presidente di Confindustria. A moderare i lavori Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo.

Isi - Imprenditori Sanniti Insieme

Questo progetto rappresenta un segno di rinascita e di centralità per il territorio e le imprese locali, che ora hanno una sede di proprietà e un punto di riferimento fisico e simbolico.

Per portare a termine l'ambizioso intervento nel luglio del 2023 è nata ISI Imprenditori Sanniti Insieme srl, una società immobiliare detenuta per il 51% da Confindustria Benevento, per il 10% da Ance Benevento e per il 39% da circa 50 imprese associate, con lo scopo di acquistare la ex sede della Banca d’Italia di Benevento per destinarla a sede dell’Associazione. L’operazione, del valore di circa 3 milioni di euro, segna un passaggio epocale non solo sotto il profilo della rappresentanza dell’intera categoria, che finora non ha mai avuto una sede di proprietà, ma anche per l’alto valore sociale e simbolico legato alla riqualificazione di un immobile situato al centro della città e chiuso da oltre quindici anni.

Edificio storico per restituire centralità al Sannio

Inaugurata nel 1971, infatti, la filiale di Benevento venne soppressa nel 2009 e da quel momento l’intero complesso formato da due torri con 14 appartamenti riservati ai dipendenti e da una piastra a piano terra che ospitava gli sportelli della banca, è rimasto chiuso.

E dunque l’investimento di ISI ha un forte significato simbolico di rinascita e di rinnovata centralità non solo per l’imprenditoria sannita, che torna anche fisicamente al centro, ma anche per un intero territorio che da area periferica ambisce a ritornare centrale.

Un'operazione di responsabilità. La scelta di un gruppo compattato dallo spirito dello “stare insieme”. E “Insieme” è il motto cui il Presidente Vigorito (e prima di lui il Presidente Liverini) hanno ispirato la loro presidenza.

Giovani, cultura e condivisione: i progetti

La sede diventa, dunque, luogo di scambio e di aggregazione, di unione e crescita. Su questa scia sono già in corso diverse iniziative. Parte della sede è destinata all’ITS Accademy Energy Lab un istituto che forma ragazzi tra i 18 e i 35 anni per inserirli nel mondo del lavoro - settore energetico.

C'è poi il progetto Artindustria emozioni &valori: iniziativa artistico culturale, nato in collaborazione con Eccellenze Sannite, che coinvolge 9 artisti del territorio. Le loro opere d’arte sono ospitate nella nuova sede di Confindustria e Ance Benevento in una sorta di galleria permanente.

E ancora l'iniziativa Isimeet: la nuova sede è anche un nuovo piccolo centro congressi al centro della città, aperto anche a ospiti esterni per iniziative culturali, di promozione del territorio e di business.