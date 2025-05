Studente dell’ITI "Lucarelli" di Benevento, trionfa al progetto nazionale UNI.ON Si tratta di Matteo Di Cerbo. Il dirigente Marro: "Un esempio di talento e meritocrazia"

Grande orgoglio per l’ITI “G. Bosco Lucarelli” di Benevento: Matteo Di Cerbo, studente della classe quinta – indirizzo Meccanica e Meccatronica, è risultato tra i 35 vincitori a livello nazionale dell’edizione 2025 del progetto UNI.ON, promosso da UniCredit Foundation in collaborazione con la Fondazione Don Gino Rigoldi.

Il percorso di selezione, articolato in due fasi, ha visto Matteo emergere inizialmente tra i 100 migliori studenti della Campania, selezionati in base al rendimento scolastico. Successivamente, ha superato una prova scritta altamente selettiva, che ha determinato l’assegnazione delle borse di studio ai 35 profili più meritevoli. Il progetto UNI.ON ha l’obiettivo di sostenere e incoraggiare i giovani più promettenti nel delicato passaggio dalla scuola secondaria all’università, promuovendo la prosecuzione degli studi in ambito scientifico ed economico presso università pubbliche italiane.

Ai vincitori viene attribuita una borsa di studio del valore complessivo di € 15.000 lordi, erogata in tre tranche annuali da € 5.000 ciascuna, per l’intero ciclo di laurea triennale.

Il successo di Matteo Di Cerbo rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un riconoscimento al valore della formazione tecnica e scientifica offerta dall’ITI “Lucarelli”, sempre più protagonista nel sostenere il merito e l’eccellenza tra i suoi studenti. Il Dirigente Scolastico Giovanni Marro, ha dichiarato: «Il risultato ottenuto da Matteo è motivo di grande soddisfazione per l’intero istituto. Premia l’impegno costante di uno studente brillante e testimonia l’efficacia del lavoro educativo e formativo svolto quotidianamente dai docenti. È un segnale forte di quanto la scuola pubblica possa e debba continuare a valorizzare il talento e il merito.» L’intera comunità scolastica si congratula con Matteo Di Cerbo, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni accademiche e professionali.