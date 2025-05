Mastella: "Alla fine di CampaniaAlleva, tavolo per istituire Ente Fiera" Il sindaco di Benevento: "Patrimonio da preservare e potenziare"

"CampaniaAlleva è ormai un tassello costitutivo dell'economia sannita. Negli anni questa manifestazione, che si svolge a Benevento, ha avuto una crescita esponenziale ed è oggi la più importante fiera del Mezzogiorno nei settori della zootecnia e delle tecniche agrarie, con un feedback di rilievo nazionale e con 200mila visitatori attesi per un indotto da 2 milioni di euro in tre giorni. E' ormai tempo di istituire un Ente fiera per rendere permanenti i benefici di quest'evento per il territorio e supportare anche economicamente, gli organizzatori e le sigle del mondo agricolo con l'istituzione di un Ente Fiera".

Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che anticipa la nuova iniziativa da mettere in campo nella vasta area che ospita in questi giorni CampaniAlleva 2025. Idea che già dal secondo anno era emersa a partire dagli organizzatori della fiera zootecnica che si è affermata in tutta Italia in sole tre edizioni organizzate dall'Associazione allevatori Campania e Molise presieduta da Davide Minicozi.

"Ringrazio Coldiretti, Cia e tutte le altre associazioni che cooperano per alimentare questo evento - rimarca Mastella -, ma ora c'è bisogno dello scatto di reni: convocherò un tavolo con gli operatori di settore e le istituzioni per definire le modalità tecniche, operative e amministrative di costituzione dell'Ente Fiera. Occorre partire subito dopo la fine dell'edizione in corso. Sono sicuro che anche la Regione Campania, nonché il Ministero dell'agricoltura sapranno contribuire concretamente per consolidate un evento che è ormai patrimonio, economico e turistico, della Città e dell'intera provincia", conclude Mastella.