"Sport e Salute", il convegno UsAcli all'Università del Sannio - FOTO Non solo come attività fisica, ma scuola di vita che insegna resilienza, disciplina e forza mentale

Presso l’Università del Sannio a Benevento si è tenuto il convegno “Sport é salute”, volto a promuovere stili di vita sani attraverso l’attività sportiva, la prevenzione e l’educazione alimentare.

Lo sport visto non solo come attività fisica, ma scuola di vita che ci insegna la resilienza, disciplina e forza mentale.

Attraverso lo sport impariamo lezioni preziose che possiamo applicare in ogni ambito della nostra esistenza e che ci aiutano a crescere come persone, essendo un ottimo strumento terapeutico e di socializzazione, insegnando ai ragazzi lo sviluppo della pazienza e l’importanza della sconfitta, perché la vera vittoria è intrisa in essa, come stimolo di crescita e baluardo di insegnamento nell’imparare a dare il massimo di noi stessi senza darsi mai per vinti.

Inoltre una regolare attività fisica, oltre ad aiutarci a diminuire il rischio di patologie psichiche, ha effetti benefici sulla salute, sconfiggendo un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, tumorali e di diabete. Il convegno, moderato egregiamente da Piercarlo Presutti capo redattore ANSA Sport Nazionale, si inserisce all’interno di un percorso di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Unisannio e l’Unione Sportiva Acli, che porterà alla sottoscrizione di una convenzione finalizzata alla promozione congiunta di iniziative su salute e sport. Hanno partecipato all’evento dirigenti di associazioni sportive dilettantistiche e studenti dell’Istituto Paritario “De La Salle” , che hanno interagito durante il dibattito con entusiasmo.

I saluti Istituzionali sono stati portati dal Presidente Provinciale dell’Usacli di Benevento Antonio Meola; dal Presidente Provinciale ANSMeS Antonio Ricciardi e da Vito Pasquale, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università del Sannio e da Adriana Damiano Vice Preside dell’Istituto de La Salle di Bemevento.

Sono intervenuti: Aldo Bova, primario Emerito Ortopedia Ospedale San Gennari Napoli; Mario Collarile, Delegato Provinciale CONI Benevento; Manfredi Fucile, Presidente Regionale ANSMeS; Fabio Maresca, A.E- Internazionale AIA FIGC; Sara Meola, Biologa Nutrizionista.

Le conclusioni sono state portate da Damiano Lembo, presidente Nazionale UsAcli e coordinatore nazionale degli Enti di Promozione Sportiva.

Il convegno è il primo di altre due in programmazione nei prossimi mesi, al fine di informare i ragazzi dei rischi della sedentarietà e dell’importanza dello sport, in collaborazione con l’Associazione Incanto, saranno coinvolte le scuole del territorio con dei laboratori formativi, che prevederanno la partecipazione attiva delle scuole coinvolte mediante un bando di concorso, con giornate di prevenzione ed inclusione. Il convegno si inserisce in progetto nazionale denominato POLISPORTIVI promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e realizzato dall’USAcli.