Mass training e campagna informativa su disposizioni anticipate di trattamento Le manifestazioni in agenda domenica a Piazza Castello

Si svolgeranno nella giornata di domenica a Benevento presso Piazza Castello due importanti manifestazioni. La giornata Mass training - manovre salvavita di rianimazione polmonare e anti soffocamento - è in programma dalle 10:00 alle 13:30. Rientra nel programma di Palazzo Mosti 'Benevento cardioprotetta', con la collaborazione della Croce Rossa e della Misericordia di Benevento dirette da Giovanni De Michele e Angelo Iacovello.

La formazione includerà momenti pratici di tecniche e manovre salvavita unite a tecniche come la rianimazione cardio-polmonare (RCP), la manovra di Heimlich assieme ad altre manovre per gestire le ostruzioni delle vie aeree (pacche interscapolari) e il controllo delle emorragie con esperti per far conoscere le manovre alla comunità.

A seguire, i partecipanti saranno premiati dal sindaco di Benevento Clemente Mastella con delle targhe di riconoscimento.

In contemporanea si svolgerà dalle ore 10:00 alle 14:00 un’altra iniziativa, la campagna informativa sulle DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento - voluta dai coordinatori della Cellula Coscioni di Benevento, gli avvocati Antonella e Angelo Calandrini insieme al vice coordinatore Luca De Lipsis, medico e consigliere delegato alle politiche sanitarie.E' prevista una campagna informativa sulle disposizioni (moduli prestampati) che ogni persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari. "E' fondamentale - spiega il consigliere De Lipsis - che su un tema sensibile e delicato come le Disposizione anticipate di trattamento, siano fornite, dagli esperti, tutte le informazioni e gli strumenti medici e giuridici necessari. L'Amministrazione supporta con convinzione questa iniziativa".