Inflazione, Benevento nella top ten delle più virtuose: Mastella soddisfatto "Ho scritto al Garante dei prezzi sull'anomalo vertice inflattivo che coinvolgeva la Città"

"Finalmente arrivano buone notizie sul fronte dell'aumento dei prezzi a Benevento. In maniera anche un po' inattesa eravamo finiti sul podio nazionale, come una delle città più colpite dall'inflazione. Oggi leggiamo con soddisfazione che questa dinamica perversa si è arrestata e siamo nella top ten delle città più virtuose, una di quelle dove a livello nazionale i prezzi hanno avuto una delle dinamiche migliori", lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"L'incremento medio siderale che si registrava ad agosto (più 571 euro), scende del doppio. Cediamo il primato regionale di città più colpita dall'inflazione ed è cancellato il terzo posto nazionale per inflazione che appariva sorprendente e incredibile.

Ho scritto e operato una moral suasion istituzionale al Garante per la sorveglianza dei Prezzi presso il Ministero delle Imprese affinché operasse un controllo serrato sull'anomalo vertice inflattivo che coinvolgeva la Città. Auspico che anche ciò abbia contribuito ad un decremento dei prezzi al consumo, specie di quelli alimentari che aveva raggiunto francamente vette statistiche inaccettabili. Oggi l'Istat e Unione Consumatori certificano un netto miglioramento della dinamica che registriamo con soddisfazione", conclude il Sindaco.