Torneo nazionale paralimpico di bocce: "Oltre gli ostacoli" Benevento ci sarà “Bocciamo l’Indifferenza”. Sabato 17 e domenica 18 Maggio a Campobasso

Domani sabato 17 e domenica 18 maggio, si svolgerà il 5° Torneo Nazionale, in calendario autorizzato dalla Commissione Paralimpica della F.I.B., valevole per l'acquisizione dei punti per incrementare la Ranking nazionale per la partecipazione ai prossimi Campionati Italiani Individuali Sitting 2025 che, si svolgeranno a Settembre in Toscana a Sesto Fiorentino(FI).

A distanza di più di un mese dal Torneo di Pineto, riprende l'attività delle Bocce Paralimpiche, il palcoscenico, di questo fine settimana, sarà Campobasso dove andrà in scena il Torneo Nazionale denominato 'Bocciamo l'Indifferenza', organizzato dalla Bocciofila AVIS Campobasso.

Diciassette gli atleti al via della competizione, giunta alla quinta edizione.

Saranno presenti nel capoluogo molisano tra gli atleti delle società molisane (Avis Campobasso e ASAM Isernia), dall'Umbria (Trevana), dalla Campania (Oltre gli Ostacoli Benevento), dal Veneto (Veneto Paralimpico), dalla Toscana (Scandiccese), dall' Abruzzo(Pinetese) e dal Lazio (S.S. Sandro De Sanctis).

L'evento si svolgerà nella giornata di Sabato 17 ore 9,30 (fase eliminatoria) domenica 18 ore 9,30 (Fase Finali) presso il Bocciodromo Comunale via Insorti d'Ungheria n.1 - Campobasso.

La società di Benevento “Oltre gli Ostacoli”, che anche in questa occasione, spera di riuscire a conquistare il podio, ponendo le proprie ambizioni, sull’unico atleta disponibile per la trasferta: Pasquale Melone il quale, come per le altre trasferte sarà assistito dal Tecnico Paralimpico Pompeo Cifiello.