Tutto pronto a Pietrelcina per il Festival Jazz: 20 anni e non sentirli Organizzato dalla Pro Loco oltre al jazz con concerti, come sempre gratuiti. anche degustazioni

Si svolgerà dal 28 al 31 luglio 2025 il Jazz sotto le stelle Pietrelcina festival. La manifestazione, nata nel 2005, giunge quest’anno alla 21ª edizione e festeggia i 20 anni. L’edizione del 2025 avrà il contributo della Regione Campania, il patrocinio del Comune, l’organizzazione della Pro Loco e la direzione artistica di Giovanni Russo.

Il tema scelto per quest’anno è Bellezze Connesse. In un tempo segnato da profonde complessità e incertezze, le relazioni sociali si fanno sempre più evanescenti, filtrate da schermi e vissute in spazi virtuali più che reali. In questo scenario, la musica — e l’arte in generale — non ha forse il potere di cambiare il mondo, ma può incidere profondamente su ciò che ci rende umani: le emozioni, gli stati d’animo, i modi di stare insieme.

Soprattutto nell’ascolto dal vivo, la musica agisce come un potente catalizzatore: crea connessioni autentiche, accorcia le distanze, trasforma uno spazio condiviso in un’esperienza collettiva. Quando le note si intrecciano con la bellezza del luogo e con la presenza viva del pubblico, si crea una connessione speciale. E in quell’istante l’arte torna a essere uno strumento capace di generare vicinanza, empatia, possibilità.

Gli artisti che si esibiranno nel 2025 sono in linea col tema scelto avendo fatto della bellezza la loro cifra stilistica.

Anche quest’anno sarà conferito il Premio Pietrelcina in Jazz ad uno dei musicisti invitati per l’impegno profuso nell’ambito della musica e per i significativi traguardi artistici raggiunti nella carriera.

Nella suggestiva cornice del Parco Colesanti oltre al grande jazz con concerti, come sempre gratuiti, da parte di artisti di assoluto livello ci sarà spazio per le raffinate degustazioni di eccellenze enogastronomiche sannite a cura della Pro Loco. In caso di maltempo i concerti si svolgeranno presso il Palavetro.