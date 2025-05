Benevento pronta per l’edizione 2025 del Distinguished Gentleman’s Ride L’eleganza su due ruote per una giusta causa

Domenica 18 maggio 2025 Benevento torna protagonista della solidarietà su due ruote con l’ottava edizione del Distinguished Gentleman’s Ride, un evento benefico internazionale che coniuga passione per le moto classiche e vintage con l’impegno concreto per la salute maschile.

A coordinare, anche quest’anno, l’organizzazione locale è Franco Rapuano e il suo staff, noto in città e punto di riferimento per la comunità motociclistica locale, nonché host rider per Benevento del DGR. Grazie alla sua dedizione e all’entusiasmo dei partecipanti, l’edizione 2025 ha già raccolto circa 3.000 euro, fondi che andranno a sostenere la ricerca sul cancro alla prostata e progetti per la salute mentale degli uomini, tramite l’organizzazione benefica Movember.

Il ritrovo è previsto presso il Centro Commerciale I Sanniti di Benevento, alle ore 9.00, da dove prenderà il via la parata di motociclisti rigorosamente in abiti eleganti, come da tradizione DGR: papillon, gilet, baffi cerati e moto d’epoca o dallo stile retrò. L’itinerario prevede una suggestiva tappa nel borgo di Vitulano, ospiti del sindaco Raffaele Scarinzi, per poi concludersi all’Officine Italy, in via Paolella, dove i partecipanti potranno brindare e festeggiare insieme la fine del ride.

Il Distinguished Gentleman’s Ride nasce nel 2012 a Sydney, da un’idea di Mark Hawwa, ispirato da una foto dell’attore Don Draper (Mad Men) in sella a una moto in abito elegante. L’obiettivo? Cambiare la percezione del mondo motociclistico e raccogliere fondi per una causa nobile. In pochi anni, il DGR è diventato un fenomeno globale: oggi coinvolge oltre 900 città in più di 100 paesi e ha permesso di raccogliere oltre 45 milioni di dollari dal 2012 a oggi.

Benevento, grazie al lavoro instancabile di Franco Rapuano e il suo staff, è ormai una tappa fissa di questo evento, che cresce di anno in anno in termini di partecipazione e sensibilizzazione. In un mondo dove la prevenzione è spesso trascurata, eventi come questo aiutano a diffondere messaggi fondamentali, unendo stile, motori e solidarietà.

L’invito è aperto a tutti: è possibile iscriversi gratuitamente sul sito ufficiale del DGR (www.gentlemansride.com) e, per chi lo desidera, contribuire con una donazione. Non serve essere motociclisti per sostenere la causa: basta crederci.