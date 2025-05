A Benevento focus su Giordano Bruno: un viaggio nella mente attraverso i secoli In occasione della Giornata Unesco dedicata alla diversità culturale

In occasione della «Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo», il Club per l’UNESCO di Benevento, operante sotto l’egida della Commissione Nazionale Unesco e in partnership con la Provincia di Benevento che patrocina l’evento, è lieto di annunciare un significativo incontro sul tema: «Immagini di Giordano Bruno tra mito e storia». L'evento si svolgerà giovedì 22 maggio, alle ore 10:00, presso l’auditorium «Vergineo» del Museo del Sannio a Benevento. La conferenza sarà tenuta dal Dott. Giulio Gisondi, studioso della figura di Giordano Bruno, ricercatore del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II». Sono previsti anche i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Benevento, Dott. Nino Lombardi, e del Presidente del Club per l’UNESCO di Benevento, Dott. Achille Mottola.

La lezione si propone di affrontare la complessa figura di Giordano Bruno partendo dall'interrogativo: «Qual è il Bruno di cui parliamo quando parliamo di Giordano Bruno?». L'obiettivo è distinguere tra la costruzione mitica del Nolano, sviluppatasi soprattutto tra la seconda metà del XIX e la prima metà del XX secolo, e la sua effettiva dimensione storica, la sua opera e la sua filosofia. Attraverso l'analisi dell'iconografia bruniana, si intende stimolare nei giovani la capacità di storicizzare un autore e il suo pensiero, evidenziando come la nostra interpretazione della storia della filosofia sia sempre influenzata dalla percezione e dalle domande del presente. Un'importante parte dell'incontro vedrà la partecipazione di giovani studenti provenienti dai Licei della provincia sannita, sottolineando l'impegno del Club verso le nuove generazioni e la loro formazione critica.

Questa preziosa iniziativa, che intreccia la rigorosa analisi storica e filosofica con la celebrazione della diversità culturale come fondamento per il dialogo e la crescita, è solo una delle molteplici attività che il Club Unesco di Benevento realizza con dedizione sul territorio per promuovere i principi dell'UNESCO e la ricchezza del patrimonio culturale in tutte le sue espressioni.