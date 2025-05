Primo soccorso in piazza: giornata conclusiva per Benevento in Salute VIDEO Mass training e campagna informativa sulle disposizioni anticipate di trattamento

Benevento ancora in piazza per apprendere le manovre salvavita, continua l'importante progetto Benevento in salute con la sessione in programma in piazza Castello.

“Anche per quest'anno abbiamo concluso la stagione con il mass training sulle manovre di rianimazione cardiorespiratoria e antisoffocamento e sul corretto uso dei defibrillatori comunali posizionati in molte parti della città”. Parte da qui Luca De Lipsis, medico e consigliere comunale delegato alle politiche sanitarie per commentare l'iniziativa che rientra nel programma di Palazzo Mosti 'Benevento cardioprotetta', con la collaborazione della Croce Rossa e della Misericordia di Benevento dirette da Giovanni De Michele e Angelo Iacovello.

La formazione ha previsto momenti pratici di tecniche e manovre salvavita unite a tecniche come la rianimazione cardio-polmonare (RCP), la manovra di Heimlich assieme ad altre manovre per gestire le ostruzioni delle vie aeree (pacche interscapolari) e il controllo delle emorragie con esperti per far conoscere le manovre alla comunità.

“È un evento partito con i seminari sanitari nelle scuole, con la proposta di giornate di prevenzione con i colleghi medici che hanno offerto visite gratuite. Speriamo che sia un progetto che possa andare avanti” conclude De Lipsis.

In contemporanea anche la campagna informativa sulle DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento - voluta dai coordinatori della Cellula Coscioni di Benevento, gli avvocati Antonella e Angelo Calandrini insieme al vice coordinatore Luca De Lipsis.

Una campagna informativa sulle disposizioni (moduli prestampati) che ogni persona, in previsione della eventu ale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari.

Dopo il mass training sulle manovre salvavita i partecipanti sono stati premiati dal sindaco di Benevento Clemente Mastella con delle targhe di riconoscimento.

“E' un gesto di solidarietà che l'amministrazione comunale, con la Croce Rossa e la Misericordia, mette in campo - ha spiegato il primo cittadino - per rispondere alle richieste dei cittadini e alle difficoltà a cui purtroppo assistiamo nel settore sanitario”.