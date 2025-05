Mastella: l'America's Cup farà da traino anche per le aree interne E sull'inflazione ribadisce: va meglio ma faccio appello ai ristoratori di evitare eccessi

La valorizzazione delle aree interne in collegamento con i grandi eventi ospitati dalla Regione Campania: il sindaco Clemente Mastella rilancia la proposta per Benevento in particolare durante eventi importanti come l'America's Cup.

“Ho parlato con il sindaco di Napoli Manfredi e mi ha dato la sua disponibilità. È importante esercitare questa sorta di attrattiva per le aree interne: quando arriveranno a Napoli, ci saranno tanti giorni dedicati all'America's Cup, e in quel periodo ci sarà anche l'opportunità di far conoscere queste nostre zone. Tuttavia – chiarisce -, dobbiamo prepararci adeguatamente: dobbiamo creare condizioni ottimali, organizzando manifestazioni durante il periodo dell'America's Cup. Questo va fatto in collaborazione con Napoli così da offrire molteplici possibilità e alternative. Altrimenti, se si concentra tutto solo su Napoli, si rischia di creare problemi e sovraccarichi, invece se si guarda anche a Benevento e le altre zone della Campania si avrà una rete molto importante”.

E poi per la città fa il punto “Benevento sta crescendo: ci sono tanti eventi e questa città sta diventando una piccola Roma. Dobbiamo esercitare questo fascino anche nei confronti di chi arriva qui. Per quanto riguarda l’economia, ci sono stati miglioramenti anche sul fronte dell’inflazione. Eravamo tra gli ultimi posti, oggi siamo tra i primi dieci in Italia. È un risultato importante. Vorrei anche fare un appello ai gestori di ristoranti: ancora oggi, nel settore della ristorazione, ci sono costi eccessivi. So che i prezzi sono aumentati ovunque, a causa dell’aumento delle materie prime, ma se vogliamo che le persone vengano qui, dobbiamo fare le cose in modo adeguato.

L’inflazione sta mordendo a livello generale, e allo stesso tempo i salari e le remunerazioni non sono ancora sufficienti rispetto ad altri paesi europei come Germania e Francia, dove i livelli di reddito consegnati dallo Stato o dal settore privato sono più alti. È importante tenere presente questa situazione per migliorare la qualità dell’offerta e l’attrattività della nostra città”.