Lavori Pubblici. Dopo 30 anni incontro con ingegnere capo Giulio Cesare Pedicini Giornata conviviale scandita da ricordi e aneddoti per i dipendenti del Comune di Benevento

Come spesso accade compagni di scuola o colleghi di lavoro si ritrovano in simpatici convivi per cimentare un’amicizia che si era ben saldata tra i banchi o negli uffici.

Incontri che hanno un sapore speciale non solo per il lavoro o gli studi svolti ma anche per l'amicizia e la stima indelebile che non si lasciano intaccare dagli anni che trascorrono.

Ed è per questo che Fioravante Bosco, ex comandante della Polizia Municipale di Benevento, invia una nota per celebrare una giornata speciale alla quale sabato scorso hanno partecipato numerose persone.

“Considerato che lo scrivente (Bosco ndr) di queste note fece parte dal 10/04/1980 al 30/06/1982 della ex-Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Benevento, vogliamo ricordare quello che dopo circa 30 anni è stato un incontro conviviale di 25 tecnici e collaboratori amministrativi, che insieme all’ingegnere capo dell’epoca, Giulio Cesare Pedicini, si sono ritrovati in una nota azienda agricola beneventana.

Dopo tutto questo tempo non vi è stata difficoltà nel riconoscersi “al volo”, e una volta appurato, nome, cognome e funzione, ecco che il tutto si è sciolto e davanti al desco, i ricordi si sono sommati ai ricordi di un tempo che fu (un classico!). Niente di eclatante, ci mancherebbe, ma sono stati momenti questi che attaccano ancora un anello a una lunga catena di amicizia, che non si è mai interrotta.

Tutti hanno donato al loro dirigente dell'epoca una targa ricordo della giornata. Questo il pensiero riservato al caro ingegnere Giulio Cesare Pedicini, che per molti degli intervenuti si è rivelato come un vero e proprio maestro di vita:

“Grazie ing. Giulio Cesare Pedicini,

per averci dato l'opportunità di rivederci dopo tanto tempo e che inevitabilmente ci ha riportati agli anni della giovinezza in quegli Uffici per molti versi angusti e poco confortevoli, all'ultimo piano di Palazzo Paolo V, ma che hanno favorito grandi e durature amicizie, proficue collaborazioni, nuove esperienze nonché l'apprezzamento delle Sue straordinarie doti di geniale, irrefrenabile e appassionato condottiero “nomen omen” in quei convulsi anni del dopo sisma. Grazie per averLa conosciuta, per aver avuto il privilegio di collaborare con Lei e di aver assimilato nel tempo il grande insegnamento di saper lavorare in team, e raggiungere obiettivi sfruttando le competenze acquisite”.

Hanno partecipato alla conviviale: Giulio Cesare Pedicini, Mario De Vincentiis, Fioravante Bosco, Luigi Basile, Giuseppe Soreca, Pasquale Palmieri, Roberto La Peccerella, Giovanni Racioppi, Massimo Romito, Fiorella Rando, Irene Laudanna, Caterina Vitagliano, Filomena Martini, Carmelo Savignano, Milena Calandrelli, Massimino Pastore, Ersilia D’Amelio, Giustino Mignone, Aldo Cefalo, Gaetano Zeoli, Vincenzo Intorcia, Nicola Coccia, Massimo Turci, Giancarlo Sperduti e Luciano Micco.

Alla fine dell’incontro, l’ingegnere Pedicini, molto commosso, ha voluto ringraziare tutti i convenuti con l’affetto di sempre. A Dio piacendo ci siamo dati appuntamento per il prossimo … desco” conclude non senza commozione Bosco.