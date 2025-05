Caso Torre: Mastella "procedure in regola, odiatori che danneggiano la città" Il sindaco chiarisce dopo la trasmissione Rai che ha portato la vicenda alla ribalta nazionale

È polemica a Benevento per la vicenda dell'abbattimento e ricostruzione della scuola Torre finanziata per 17 milioni di euro su fondi Pnrr. La storia alla ribalta nazionale al centro di una puntata della trasmissione Report di Rai Tre che pone l'accento sull'indice di rischio sismico.

E' davvero così alto da finanziare per 17 milioni di euro, su fondi Pnrr, l'abbattimento e la ricostruzione delle scuole Torre e Sala di Benevento?

Il dubbio, riecheggiato per mesi in città prima del via ai lavori, al centro del programma che si interroga anche sulla questione del costruendo campo da golf e che dà voce al fronte del no e al sindaco Mastella che, in disaccordo con le questioni poste, abbandona.

Mastella: scandaloso, Benevento è stata rasa al suolo due volte

All'indomani dell'uscita della trasmissione però il sindaco Mastella chiarisce “Abbiamo usato i criteri richiesti per le valutazioni: una gara di InviItalia, come i progettisti. Peraltro una scuola che si è scoperto contenere amianto con un rischio sismico alto. In caso di terremoto significa morti. Nonostante ciò ci sono alcuni che hanno tale odio nei miei riguardi che avrebbero preferito che quei fondi fossero destinati a Grazianise che, però, non è mai stata rasa al suolo, due volte, come Benevento. Io proseguo e continuerò a salvaguardare la dignità della mia città e il modo in cui abbiamo operato”.

E infine tuona “Non consentirò a chi mi odia di prendersela con la città. Abbiamo fatto le cose con regola”. E poi parla di uno dubbio del servizio pubblico “Uno scandalo incredibile, dovrebbero vergognarsi. Io vado avanti a testa alta difendendo la mia città”.