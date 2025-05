Futuridea in campo in un weekend ricco di eventi e di momenti di divulgazione Natura protagonista di numerose iniziative

E’ stato un fine settimana alquanto ricco di iniziative e di lavoro per la squadra di Futuridea con momenti di divulgazione con la partecipazione di tante famiglie, curiosi e appassionati nel corso dell’esplorazione del magico mondo delle api, custodi di biodiversità; nonché nell’esplorazione del patrimonio arboreo.

A Morcone, presso l’Agriturismo Di Fiore con M A V - Mulino ad Acqua Valerino nell'ambito di TAM - La Cultura è un fiume – finanziato dal MiC - con Rural Design per la rigenerazione dei territori per il Comune di Morcone ci si è tuffati nella conoscenza delle api e del loro vitale lavoro a tutela della biodiversità e dell'equilibrio naturale. E’ stato evidenziato il ruolo importantissimo che questi piccoli animali svolgono per la

sopravvivenza di moltissime specie botaniche e la salvaguardia della biodiversità! A seguire c’è stato il laboratorio di cosmetica naturale con la farmacista Marisa Nardone nel quale sono stati sperimentate le diverse proprietà e i tanti usi della cera d’api, realizzando candele e semplici ed efficaci prodotti cosmetici.

Alla scoperta delle essenze arboree della Villa

A Benevento invece, nell'ambito di ‘Benevento in fiore’ di cui Futuridea è partner, c’è stata una meravigliosa passeggiata alla scoperta delle importanti essenze arboree nella storica Villa Comunale di Benevento. Non sono mancati poi momenti di divulgazione in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Benevento curati da Ilaria Sgambato, che si occupa per Futuridea appunto delle attività di divulgazione dei progetti sulla sostenibilità, e da Antonio Castellucci

“Voglio dire grazie a tutti i numerosi partecipanti e a tutti coloro che hanno reso possibile l' organizzazione di tanti eventi in contemporanea – afferma Francesco Nardone, Responsabile Rapporti Istituzionali di Futuridea -. Un grazie alla meravigliosa squadra di Futuridea con Maria Beatrice Fucci, Ilaria Sgambato, Rolando Leone, Cristiana Marotti, Antonio Iesce che ha reso possibile questa intensa giornata di eventi. Viva la natura”.