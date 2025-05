Scrutatori per il referendum dell'8 e 9 giugno a Benevento: tutti i nomi La nomina questa mattina al Comune

La Commissione elettorale comunale di Benevento, convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza questa mattina ha proceduto alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per i referendum popolari per i giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Accettola Sara - Sezione 1 Normale

Affusto Gianmaria - Sezione 1 Normale

Ragonese Alessandra - Sezione 1 Normale

Affusto Ivo - Sezione 2 Normale

Allegretta Miriam – Sezione 2 Normale

Altieri Claudia - Sezione 2 Normale

Amabile Nunziata - Sezione 3 Normale

Arcobelli Ermelinda - Sezione 3 Normale

Sparandeo Nunziatina - Sezione 3 Normale

Altieri Monica - Sezione 4 Normale

Anfora Roberto - Sezione 4 Normale

Ariola Antonio - Sezione 4 Normale

Ariola Francesca - Sezione 5 Normale

Barone Raffaela - Sezione 5 Normale

Fragnito Gianluca - Sezione 5 Normale

Barbato Carmine - Sezione 6 Normale

Bocchini Jacopo - Sezione 6 Normale

Boscaino Domenico - Sezione 6 Normale

Botticella Selene – Sezione 7 Normale

Botticelli Carmelina – Sezione 7 Normale

Cioffi Ivan – Sezione 7 Normale

Bianco Maria Giovanna – Sezione 8 Normale

Caggese Walter - Sezione 8 Normale

Calvanese Antonella – Sezione 8 Normale

Botticella Maurizio - Sezione 9 Normale

Calvanese Raffaella - Sezione 9 Normale

Canna Mirella - Sezione 9 Normale

Brugnetti Rocco - Sezione 10 Normale

Calvanese Maria Addolorata - Sezione 10 Normale

Mercurio Giuliano - Sezione 10 Normale

Bruno Raffaele - Sezione 11 Normale

Capobianco Bruno - Sezione 11 Normale

De Luca Chiara - Sezione 11 Normale

Caggese Salvatore - Sezione 12 Normale

Caruso Marco - Sezione 12 Normale

Caruso Silvano Giovanni - Sezione 12 Normale

Calvanese Raffaele - Sezione 13 Normale

Scarinzi Mario - Sezione 13 Normale

Scarinzi Pierluigi - Sezione 13 Normale

Capitanio Carlo - Sezione 14 Normale

Catania Luca - Sezione 14 Normale

Miceli Stefania - Sezione 14 Normale

Barbato Simona - Sezione 15 Normale

Castelluccio Antonio - Sezione 15 Normale

Ciriello Antonio - Sezione 15 Normale

Catalano Fabio - Sezione 16 Normale

Citarella Caterina - Sezione 16 Normale

Corleone Annachiara - Sezione 16 Normale

Catalano Francesca - Sezione 17 Normale

Cremonesi Alessio Pio - Sezione 17 Normale

D'addio Luigi - Sezione 17 Normale

Cavuoto Annamaria - Sezione 18 Normale

D'alessandro Alessandra - Sezione 18 Normale

D'onofrio Valentina - Sezione 18 Normale

Chiusolo Anna - Sezione 19 Normale

De Falco Maddalena - Sezione 19 Normale

Del Monaco Simone - Sezione 19 Normale

Chiusolo Antonio - Sezione 20 Normale

Coccia Giuseppe 20 Speciale

Cremonesi Piero 20 Speciale

De Tata Rosita - Sezione 20 Normale

De Vita Luigi - Sezione 20 Normale

Ciriello Sara - Sezione 21 Normale

Delli Carri Antonio - Sezione 21 Normale

Di Blasio Beniamino - Sezione 21 Normale

Consolazio Domenico - Sezione 22 Normale

Di Lella Paolo - Sezione 22 Normale

Di Lella Teresa - Sezione 22 Normale

Corbo Pellegrino - Sezione 23 Normale

Donato Genoveffa - Sezione 23 Normale

Falda Danilo - Sezione 23 Normale

Costantini Mattia - Sezione 24 Normale

Ficociello Maria - Sezione 24 Normale

Formato Elena - Sezione 24 Normale

Caruso Annarita - Sezione 25 Normale

D'addio Tiziano - Sezione 25 Normale

Gaudiello Francesco - Sezione 25 Normale

Dattilo Carlo - Sezione 26 Normale

Giusti Immacolata - Sezione 26 Normale

Guardabascio Vincenzo - Sezione 26 Normale

De Luca Giuseppe - Sezione 27 Normale

Di Dio Cosimo - Sezione 27 Normale

Iacoviello Ester Vincenza - Sezione 27 Normale

De Luca Valentina - Sezione 28 Normale

Iarrusso Adriano - Sezione 28 Normale

Izzo Antonella - Sezione 28 Normale

Leone Rosetta - Sezione 29 Normale

Lepore Roberta - Sezione 29 Normale

Vicere' Assunta - Sezione 29 Normale

De Mercurio Anna Lisa - Sezione 30 Normale

Luongo Gabriele - Sezione 30 Normale

Luongo Rosario - Sezione 30 Normale

De Nigro Rosa - Sezione 31 Normale

Masotti Noemi - Sezione 31 Normale

Zerella Loris Francesco - Sezione 31 Normale

Cecere Veronica - Sezione 32 Normale

Degemmis Adele Chiara - Sezione 32 Normale

Micco Stefania - Sezione 32 Normale

Mirante Mario - Sezione 33 Normale

Molinaro Angelica - Sezione 33 Normale

Polese Olimpia - Sezione 33 Normale

Del Grosso Domenico - Sezione 34 Normale

Pacillo Pellegrino Francesco - Sezione 34 Normale

Pagliuca Francesco - Sezione 34 Normale

Fragnito Michele - Sezione 35 Normale

Palumbo Alessandra - Sezione 35 Normale

Tretola Vincenzo - Sezione 35 Normale

Ianaro Antonio - Sezione 36 Normale

Penna Anna - Sezione 36 Normale

Petroccia Francesco Pio - Sezione 36 Normale

Di Gregorio Rocco - Sezione 37 Normale

Pietronigro Matteo - Sezione 37 Normale

Pietronigro Roberto - Sezione 37 Normale

Donato Claudio - Sezione 38 Normale

Piscopo Iliana - Sezione 38 Normale

Polese Maria - Sezione 38 Normale

Feoli Vincenzo - Sezione 39 Normale

Porcaro Domenico - Sezione 39 Normale

Profeta Giuseppe - Sezione 39 Normale

Acanfora Carmine- Sezione 40 Normale

Formato Gabriella- Sezione 40 Normale

Rampone Ludovica- Sezione 40 Normale

Barbato Elena- Sezione 41 Normale

Rettore Concettina- Sezione 41 Normale

Riccardo Loredana- Sezione 41 Normale

Fusco Samuel – Sezione 42 Normale

Nasti Elena – Sezione 42 Speciale

Ricciolino Giovanna - Sezione 42 Normale

Romano Salvatore - Sezione 42 Normale

Rubbo Marialaura - Sezione 42 Speciale

Girgano Jlary - Sezione 43 Normale

Romano Marco - Sezione 43 Normale

Romano Veronica - Sezione 43 Normale

Miele Maria- Sezione 44 Normale

Russo Giuseppina- Sezione 44 Normale

Rutti Cristian Fabian- Sezione 44 Normale

Iannella Dionisio - Sezione 45 Normale

Lanzetti Natalia - Sezione 45 Normale

Schipani Serena - Sezione 45 Normale

Izzo Emanuela- Sezione 46 Normale

Serapide Martina- Sezione 46 Normale

Signoriello Giulia- Sezione 46 Normale

La Peccerella Anna - Sezione 47 Normale

Pannullo Federica - Sezione 47 Normale

Stefanucci Laura - Sezione 47 Normale

Legorano Antonio - Sezione 48 Normale

Verdino Patrizia - Sezione 48 Normale

Verdino Rossana - Sezione 48 Normale

Leva Anna - Sezione 49 Normale

Tarantino Matteo - Sezione 49 Normale

Tedesco Rita - Sezione 49 Normale

De Felice Assuntina - Sezione 50 Normale

Lizza Aida - Sezione 50 Normale

Tornusciolo Marcello - Sezione 50 Normale

Calandrini Antonella - Sezione 51 Speciale

De Masi Mario - Sezione 51 Normale

Lombardi Diego - Sezione 51 Normale

Muccio Alessandro – Sezione 51 Speciale

Viola Salvatore - Sezione 51 Normale

Luongo Sonia - Sezione 52 Normale

Zollo Annalisa - Sezione 52 Normale

Zollo Vincenzo - Sezione 52 Normale

Altieri Giovanna - Sezione 53 Normale

Palermo Nicolo' - Sezione 53 Normale

Tretola Angela - Sezione 53 Normale

Maiello Rita - Sezione 54 Normale

Mazzei Gianluca - Sezione 54 Normale

Mennitto Teresa - Sezione 54 Normale

Guerra Francesca - Sezione 55 Normale

Guerra Marco - Sezione 55 Normale

Minichiello Giacomina - Sezione 55 Normale

De Luca Anna Rita - Sezione 56 Speciale

Nazzaro Vincenzo – Sezione 56 Speciale

Norice Vincenzo - Sezione 56 Normale

Salierno Valentina - Sezione 56 Normale

Zotti Lucio - Sezione 56 Normale

Pacelli Ilenia - Sezione 57 Normale

Pacillo Ilenia - Sezione 57 Normale

Romano Salvatore - Sezione 57 Normale

Paletta Sara - Sezione 58 Normale

Patricelli Antonella Rita - Sezione 58 Normale

Pellizzi Elvira - Sezione 58 Normale

Petito Guerino - Sezione 59 Normale

Pettorossi Elvira - Sezione 59 Normale

Piesco Daniela - Sezione 59 Normale

De Lorenzo Marianna - Sezione 60 Normale

Del Galdo Eustacchio - Sezione 60 Normale

Pinto Simona - Sezione 60 Normale

Mastella Mariana - Sezione 61 Normale

Quarantiello Anna Rita - Sezione 61 Normale

Rillo Angelo - Sezione 61 Normale

Reale Nunzio - Sezione 62 Normale

Regardi Gianluca - Sezione 62 Normale

Ricciardi Nadia - Sezione 62 Normale

Di Pasquale Carlo - Sezione 63 Normale

Palma Colomba - Sezione 63 Normale

Ricciolino Rita - Sezione 63 Normale

Mercurio Giuseppina - Sezione 64 Normale

Palumbo Lucio - Sezione 64 Normale

Rotunno Sonia - Sezione 64 Normale

Russo Rita - Sezione 65 Normale

Scala Leonardo - Sezione 65 Normale

Schipani Costanzo - Sezione 65 Normale

Diglio Rosa Anna - Sezione 66 Normale

Passariello Giovanna - Sezione 66 Normale

Schipani Massimo - Sezione 66 Normale

Serapide Giuseppe - Sezione 67 Normale

Stefanucci Giulia - Sezione 67 Normale

Taddeo Loredana - Sezione 67 Normale

Tascione Angelina - Sezione 68 Normale

Tommasiello Maria - Sezione 68 Normale

Ulano Francesco Pio - Sezione 68 Normale

Penta Roberta – Sezione 69 Speciale

Pisano Michela – Sezione 69 Normale

Vallone Ciro – Sezione 69 Speciale

Verdicchio Massimo – Sezione 69 Normale

Villani Marco - Sezione 69 Normale

Cecere Morena - Sezione 70 Normale

Micco Antonio - Sezione 70 Normale

Zoino Rosalba - Sezione 70 Normale