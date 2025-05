Benevento: parte Piantala! per imparare a riciclare meglio l'organico Presentata una nuova campagna che punta a promuovere il compost

Ridurre la quantità di materiali non compostabili nella frazione organica, facendone crescere la qualità e promuovendo il compost come risorsa per la comunità.

E' in estrema sintesi l'obiettivo di Piantala! la nuova campagna promossa da Asia Benevento e Biorepack per sensibilizzare i cittadini sulla corretta raccolta dei rifiuti organici, con particolare attenzione alle bioplastiche compostabili. Il progetto è stato presentato questa mattina nella sede di Asia, in un incontro moderato dal giornalista di Ricicla Tv Luigi Palumbo.

Obiettivo +7% per la qualità dell'organico

“Come prescritto dalle normative comunitarie ma anche dall'autorità di vigilanza dobbiamo garantire il rispetto di parametri di natura qualitativa oltre che quantitativa, quindi oltre al raggiungimento di percentuali di differenziata al 65% ci sono nuove regole sul fronte della qualità: l'obiettivo di questa campagna è un miglioramento del +7% nella qualità della raccolta dell'organico, per favorire un sistema di economia circolare”. Ha chiarito l'amministratore unico di Asia Donato Madaro.

Il riciclo virtuoso porterà a risparmiare

Operazioni che, col tempo, potrebbero anche portare ad uno sgravio sul costo del servizio per i cittadini “Avvieremo – ha spiegato ancora Madaro - la campagna che sarà rivolta a scuole, enti pubblici, esercizi commerciali e poi innescheremo meccanismi di incentivazione per far percepire in modo tangibile il miglioramento anche dal punto di vista economico anche se il progetto mirato in questo campo è quello della tariffa puntuale, ossia il meccanismo di virtuosismo in generale su tutte le frazioni”.

L'Assessore Rosa: Benevento sempre più all'avanguardia

“Si tratta di un nuovo tassello della nostra strategia – le parole dell'assessore comunale all'Ambiente Alessandro Rosa – per far comprendere alla cittadinanza che rifiuto è risorsa. Differenziare è importante ed è essenziale la collaborazione alle buone pratiche ambientali per far diventare la città sempre più green e all'avanguardia nel campo”. Poi l'invito al prossimo evento in programma “Stiamo lavorando alla festa dell'ambiente in programma il prossimo 4 giugno un momento di festa ma anche di grande collaborazione con tutte le realtà e la società”.

La campagna Piantala! tra creatività e coinvolgimento

Hanno fatto il punto all'incontro anche il vicepresidente Ato, Rossano Insogna e la presidente della commissione ambiente del Comune, Luisa Petrone.

A spiegare nel dettaglio la campagna Annarita Ferrante, chief creative Nica che ha curato la campagna “Piantala! è il claim scelto per la sua duplice valenza e messaggio: intende indurre le persone a smettere di conferire erroneamente i rifiuti e, allo stesso tempo, favorire la rinascita naturale attraverso gli scarti. La strategia prevede l’utilizzo di cartoline “piantabili”, un microsito informativo, la distribuzione di compost gratuito, affissioni cittadine, attività social (Instagram e Facebook) e una rete di esercizi commerciali certificati “eco-friendly”. Sono previste anche attività nelle scuole, nei grandi Enti pubblici e nelle contrade non coperte dal porta a porta, insieme a monitoraggi periodici per valutare l’impatto della campagna”. La campagna dunque prevede attività nelle scuole, nei grandi Enti pubblici e nelle contrade non coperte dal porta a porta, insieme a monitoraggi periodici per valutare l’impatto della campagna per favorire una riduzione del 7% dei materiali non compostabili nella frazione organica e il coinvolgimento di almeno il 30% delle famiglie e degli esercizi commerciali di Benevento.

Mastella: i cittadini siano più attivi e le attività commerciali migliorino i servizi

E il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha fatto il punto, nel suo intervento, su due temi in particolare “la qualità dei servizi e la partecipazione dei cittadini”.

Il plauso ad Asia per l'impegno e l'invito ad una migliore accoglienza anche per le attività commerciali che dovrebbero garantire servizi più idonei in particolare ai visitatori. A margine dell'incontro un plauso per il comitato di quartiere Santa Clementina, alla presenza del presidente Claudio Rocco, per l'impegno nella pulizia volontaria del proprio quartiere.