Servizio di emergenza sanitaria 118, Cgil e Uil Benevento chiedono un incontro La nota di Taddeo, Gentile e De Luca che sollecitano una riunione con i vertici dell'Asl sannita

I responsabile della Fp Cgil e della Uil Fpl, rispettivamente Pompeo Taddeo con Lucia Gentile e Giovanni De Luca, hanno inviato all'Asl di Benevento alla Centrale operativa del 118 e per conoscenza all'associazione temporanea di impresa costituita da Corce Rossa, Anpas e Misericordie, che gestiscono il servizio di emergenza sanitaria 118, un incontro urgente con i vertici dell'Asl per una serie di problemi che stanno attanagliando i lavoratori del 118 che “rivendicano – scrivono nella nota Cgil e Uil - il mantenimento del posto di lavoro, del pagamento delle ore lavorate e mensilizzate, secondo quanto stabilito in fase di accordi sottoscritti tra tutte le parti, e questioni tecniche e organizzative tra l’appaltatore e i suoi dipendenti, non di secondaria importanza. Il tema è quanto mai cogente – rimarcano dai sindacati dopo che Anpas ha paventato esuberi dinanzi alla mancata copertura economica delle ore lavorate”.