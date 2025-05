Riunione programmatica a Palazzo Mosti per la valorizzazione della Regina Viarum Costituzione di un Associazione temporanea di scopo tra gli 11 comuni interessati

Il sindaco Clemente Mastella e gli assessori Attilio Cappa (Turismo) e Antonella Tartaglia Polcini (Cultura e Patrimonio Unesco) comunicano che si è svolta oggi a Palazzo Mosti una riunione programmatica, di carattere preliminare, in vista dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo strategico e valorizzazione della Regina Viarum, nell'ambito della delibera di Giunta regionale 'Azioni strategiche per la valorizzazione turistica dei Cammini-Interventi sulla Via Appia'.

La decisione

E' stata condivisa tanto la proposta di individuazione di Benevento come Comune capofila, in virtù degli standard normativi contemplati nel provvedimento dell'esecutivo regionale, quanto la costituzione di un Associazione temporanea di scopo tra gli 11 Comuni (Benevento, Apice, Arpaia, Forchia, Montesarchio, Paolisi, Apollosa, Calvi, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi); Enti che condividono l’interesse a valorizzare il tratto della Via Appia che attraversa i rispettivi territori.