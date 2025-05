Tesserini raccolta funghi: corso formazione della Comunità montana Fortore In programma mercoledì 28 presso il comune di Buonalbergo

La Comunità Montana del Fortore ha organizzato, per il prossimo mercoledì 28 maggio 2025, presso la sala consiliare del Comune di Buonalbergo alle ore 10.00, un evento formativo teso al conseguimento del rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, effettuato dalla dott.ssa Silvana Malva, specialista della materia in servizio all'Ispettorato micologico presso la ASL di Benevento.

"Periodicamente - spiega il presidente Spina - cerchiamo di mettere in relazione le esigenze dei cercatori con la sicurezza alimentare delle persone, oltre alla salvaguardia e alla tutela della salute pubblica e degli ecosistemi, della flora e della fauna locale nel rispetto della normativa vigente. Stiamo già lavorando alla programmazione di ulteriori sedute, oltre che all'organizzazione di corsi di aggiornamento per chi è già in possesso del tesserino”.