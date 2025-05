Benevento. Finanziata la realizzazione dei locali mensa a Capodimonte Mastella e Pasquariello: noi lasciamo parlare i fatti. Le polemiche inutili le lasciamo agli altri

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello comunicano che è stato concesso il via libera, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al finanziamento con 1 milione di euro provenienti dal Pnrr, dei locali mensa a via Nicola Ciletti, a servizio della scuola di Capodimonte.

I lavori

"Si tratta di un ulteriore finanziamento sul fondamentale versante per i locali destinati alla refezione scolastica, dopo quelli già ottenuti per la Giovanni Pascoli, per il plesso scolastico Pezzapiana, per la Scuola dell’Infanzia del plesso Ferrovia, per la Scuola Primaria sempre del plesso Ferrovia. Mentre altri sul versante cruciale dell'edilizia scolastica si attardano in polemiche inutili, noi lasciamo parlare i fatti raccogliendo finanziamenti per migliorare le scuole della Città e i servizi per famiglie e studenti", sottolineano il sindaco Mastella e l'assessore Pasquariello.