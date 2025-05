Campania: Rubano (FI), "Fragneto Monforte nell’agenda programmatica del governo" "I sopralluoghi dell'ARPAC hanno evidenziato che il lavoro non è ancora completo"

“In qualità di rappresentante del territorio, ho interrogato il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla situazione dell'area "Toppa infuocata" nel comune di Fragneto Monforte, in provincia di Benevento.

Lo dichiara in una nota Francesco Rubano deputato e capogruppo FI in Commissione ecomafie che chiede "al Ministro se intenda effettuare verifiche circa lo stato del sito e valutare la necessità di ulteriori interventi di caratterizzazione e bonifica, ora che le operazioni principali di smaltimento si sono concluse. L'area in questione, fino a poco tempo fa, ospitava un enorme deposito di "ecoballe" - circa 65.000 tonnellate di rifiuti impacchettati che occupavano 25.000 metri quadrati di terreno. Dopo anni di attesa, finalmente la Regione Campania ha avviato e completato le operazioni di rimozione, iniziate nel 2022 e terminate lo scorso gennaio, con la restituzione ufficiale dell'area al comune avvenuta a marzo".

I sopralluoghi

"Tuttavia - rimarca Rubano -, i sopralluoghi dell'ARPAC hanno evidenziato che il lavoro non è ancora completo: restano cumuli di terreno mescolati a rifiuti residuali che necessitano di rimozione. La Regione stessa ha riconosciuto che potrebbero essere necessarie risorse ministeriali per la sistemazione finale del sito, comprese le attività di caratterizzazione ambientale ed eventuale bonifica. È essenziale garantire che quest'area, dopo decenni di accumulo di rifiuti, venga restituita alla comunità completamente sicura e che anche le infrastrutture danneggiate vengano ripristinate. La mia interrogazione mira proprio a sollecitare l'attenzione del Ministero su questa situazione che, seppur migliorata, richiede ancora interventi per essere definitivamente risolta nell'interesse dei cittadini di Fragneto Monforte e dell'intero territorio.”