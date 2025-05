In memoria della strage di Capaci: Libera Benevento presenta un incontro Davanti al Tribunale, venerdì alle 16.30

Il 23 Maggio diventa sempre di più una data che imbarazza, che interroga e che dovrebbe scuotere coscienze spesso assopite, distratte, in alcuni casi complici. La memoria è scomoda e come tale respinge ogni forma di retorica. La lotta alle mafie richiede un grosso

slancio sociale e politico. Lo stesso vigore che richiederebbe l’abbattimento della normalizzazione di pratiche diffuse di corruzione, di un malaffare che non scandalizza più e di un clientelismo sempre più tollerato ed alimentato.

Non si tratta del consueto appuntamento, ma rappresenta l’occasione per riflettere, per guardarsi attorno, per capire cosa è avvenuto in questi 33 anni e cosa sta avvenendo oggi nella lotta alle mafie, alla corruzione ed al malaffare.

Insieme scuole, magistrati e istituzioni

Un appuntamento per interrogarsi e chiedersi se il sacrifico delle stragi è stato nel tempo onorato oppure offeso e strumentalizzato. In questa cornice, il Coordinamento di Libera Benevento, anche quest’anno, venerdì 23 Maggio alle ore 16:30, promuove un pomeriggio di incontro dinanzi al Tribunale di Benevento.

Un incontro in collaborazione con la Presidenza del Tribunale, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, con l’Associazione Nazionale Magistrati - Sottosezione di Benevento.

La preziosa partecipazione delle rappresentanze scolaresche, insieme agli interventi istituzionali, animerà il pomeriggio che vedrà ancora una volta la presenza del Liceo Musicale “G. Guacci” di Benevento con tematici contenuti canori.