Drone altamente tecnologico con fotocamera termica per la Valle Caudina Il dono del Rotary Club alla Polizia Locale

Il Rotary Club Valle Caudina dona un drone altamente tecnologico, con fotocamera termica, alla comunità: "Un drone per ogni missione" per ambiente, salute, prevenzione e sicurezza.

Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 18.30, presso la Sala della Cultura in Piazza Trescine a Cervinara, il Rotary Club Valle Caudina presenterà ufficialmente il progetto "SAFETY DRONE - Un drone per ogni missione", con la cerimonia di consegna di un drone di ultima generazione alla Polizia Locale della Valle Caudina.

L'iniziativa, fortemente voluta dal presidente Rino Bottillo e condivisa all’unanimità dai soci del Club è stata realizzata grazie al sostegno della Rotary Foundation e alla collaborazione di altri Club Rotary campani. Il progetto rappresenta un esempio concreto di servizio alla comunità e di innovazione al servizio del bene comune.

Il velivolo e i campi di impiego

Il drone sarà impiegato in numerosi ambiti strategici:

[??] RICERCA E SOCCORSO (SAR)

• Valutazione scenari di calamità naturali

• Ricerca persone disperse

• Consegna di aiuti urgenti in aree difficilmente raggiungibili

[??] MONITORAGGIO AMBIENTALE

• Rilevamenti ambientali

• Sorveglianza contro incendi e atti dolosi (piromania)

• Monitoraggio del dissesto idrogeologico

[??] SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

• Sorveglianza di aree vaste per prevenzione furti

• Supporto alla sicurezza stradale

• Controllo e presidio del territorio

[??] INFRASTRUTTURE E SVILUPPO

• Ispezioni post-eventi calamitosi

• Mappature urbane e rurali

• Verifiche su ponti, tralicci e strutture strategiche

Il progetto

Il progetto "Safety Drone" incarna perfettamente la visione del Rotary: "Servire al di sopra di ogni interesse personale", offrendo un contributo tangibile alla sicurezza, alla prevenzione e alla tutela ambientale della Valle Caudina.

Il Rotary Club Valle Caudina si impegna così a rafforzare i servizi territoriali, migliorare la qualità della vita e creare un impatto positivo e duraturo nella società. Il Rotary c’è. Con la comunità. Per la comunità.