Ritardi riapertura ferrovia Valle Caudina, il sindaco Mastella convoca incontro Con i primi cittadini dei comuni interessati in programma il 3 giugno a Palazzo Mosti

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha convocato i Sindaci di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina un tavolo istituzionale circa i ritardi relativi alla riapertura della ferrovia Valle Caudina.

L'appuntamento è in programma per il giorno 3 giugno alle ore 16,00 presso l'aula consiliare di Palazzo Mosti.

Nella missiva di convocazione il sindaco Mastella scrive: "Ho appreso dalla stampa, con rammarico, dell’ulteriore ritardo relativo al completamento delle opere per la riapertura della ferrovia Valle Caudina.

Da quanto emerge, mancherebbe ancora una data certa e la riapertura sarebbe ancora incredibilmente rinviata.

Questo continuo procrastinare la conclusione di un intervento di tale importanza strategica è semplicemente inaccettabile. Migliaia di pendolari sono costretti a vivere un’odissea che si protrae da ben 6 anni, in uno scenario che ha assunto ormai contorni grotteschi.

Al fine di concordare ogni utile iniziativa istituzionale, finalizzata a mettere fine a questa situazione di stallo, Vi invito a partecipare ad un incontro, al quale saranno presenti il Presidente dell’EAV dott. De Gregorio e il Direttore DOIT Napoli RFI Ing. Rapuano".