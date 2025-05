Focus su "Relazione Uomo e Natura nell’ottica dell’Economia civile" A Benevento il convegno per cercare "una possibile via d’uscita dalla crisi globale”

Si terrà lunedì 26 maggio 2025, alle ore 10.30, nella Sala Convegni di Palazzo San Domenico a Benevento, il convegno dal titolo “Relazione Uomo e Natura nell’ottica dell’Economia civile: una possibile via d’uscita dalla crisi”, promosso dall’Università degli Studi del Sannio e dalla Società Filosofica Italiana.

Aprirà i lavori con un saluto istituzionale il rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora, mentre a introdurre e moderare l’incontro sarà il prof. Giuseppe Marotta.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il paradigma dominante dell’economia politica – centrato sull’efficienza, la crescita illimitata e la competizione – mostra oggi evidenti segni di crisi. I primi decenni del XXI secolo sono infatti segnati da squilibri economici, disuguaglianze sociali crescenti e un'emergenza ambientale sempre più grave, che mettono in difficoltà gli Stati nazionali nel governare dinamiche globali interconnesse e complesse.

Le ricette neoliberiste, nate negli anni Ottanta negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sono state a lungo considerate la via maestra per lo sviluppo. Tuttavia, i loro effetti di lungo periodo – instabilità finanziaria, impoverimento diffuso, erosione del legame sociale – hanno contribuito a creare tensioni che si sono manifestate anche sul piano politico, come dimostrano l’ascesa del populismo e il riemergere di

nazionalismi. Oggi, il fallimento di molte promesse della globalizzazione impone una riflessione critica e l’esplorazione di strade alternative. A partire da queste premesse, il convegno si propone di indagare le possibilità offerte da un modello economico diverso, ispirato ai principi dell’Economia civile, elaborata a partire dal pensiero di Antonio Genovesi. Questo approccio propone un’economia fondata sulla reciprocità, sulla cooperazione, sulla gratuità e sull’impegno delle comunità locali, in grado di coniugare efficienza con giustizia sociale e sostenibilità ambientale. Un modello che si innesta anche nella visione dell’economia solidale e inclusiva promossa dalla dottrina sociale della Chiesa. Il convegno vedrà gli interventi della filosofa Clementina Cantillo, che rifletterà sulla filosofia dei beni comuni, di Antonio Gisondi, con un’analisi teorica dell’economia civile, e di Guido Tortorella Esposito, che approfondirà il tema dei prezzi e del mercato in un sistema economico orientato alla cooperazione. Angelo Moretti porterà l’esperienza della Fondazione di Comunità di Benevento, realtà concreta che sperimenta

quotidianamente i principi dell’economia civile sul territorio. Chiuderà i lavori S.E. Don Franco Piazza, con un intervento dedicato alla centralità della persona come fondamento di ogni autentica economia solidale.