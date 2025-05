"Volti che resistono: il coraggio delle donne", il Prefetto Moscarella al Carafa Cerreto Sannita. Non ci sono femminicidi ma i cosiddetti reati spia sono stati 220 nel 2024

Presso l’auditorium dell’IIS “Carafa-Giustiniani”, il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella ha partecipato all’incontro intitolato “Volti che resistono: il coraggio delle donne”.

L’intensa mattinata è stata dedicata al tema della violenza contro le donne, inserendosi nelle molteplici attività che l’istituto, ogni anno, mette in campo per sensibilizzare gli studenti e per educare le giovani generazioni al rispetto per l’altro.

La giornata

Solenne è stato l’ingresso del Prefetto in auditorium con l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte degli alunni del Liceo musicale. Dopo gli accorati saluti della Dirigente scolastica, Giovanna Caraccio, alle autorità presenti e i ringraziamenti rivolti al prefetto, la dottoressa Moscarella ha annunciato i motivi della giornata, propedeutica alla Festa della Repubblica del 2 giugno a Benevento, la quale sarà dedicata proprio al tema della violenza di genere.

“I dati della sicurezza pubblica in provincia di Benevento sono preoccupanti – ha affermato Moscarella – Non ci sono stati ancora femminicidi, ma i cosiddetti reati spia sono stati 220 nel 2024 con uno 0,5 % di media giornaliera”.

E’ stata, pertanto, affrontata la necessità di intervento da parte delle istituzioni per arginare il fenomeno e per promuovere consapevolezza e spirito critico nelle studentesse e negli studenti, futuri cittadini di domani.

Gli alunni delle classi terze e quarte della sede centrale, del Liceo artistico e del Liceo musicale nonché quelli della sede di San Salvatore T., in collegamento streaming, hanno partecipato con interesse, mostrando un atteggiamento riguardoso e responsabile per tutta la durata dell’evento.

Molte sono state le domande poste dai ragazzi al prefetto Moscarella, la quale ha avuto la possibilità di scandagliare i molteplici aspetti del tema, purtroppo attualissimo e molto diffuso a livello nazionale.

E’ stata particolarmente apprezzata la mostra allestita nello spazio antistante all’auditorium con opere scultoree e pittoriche degli studenti del Liceo artistico, tra le quali “Lacrime d’oro” di Pierfelice Filippelli, studente della classe quinta che ha descritto il suo lavoro durante l’evento.

“L’incontro con il Prefetto ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento per i nostri studenti – ha affermato la Dirigente Caraccio – su uno dei temi più dibattuti nella società attuale che va affrontato con sensibilità e lucidità, affinché il numero delle vittime possa notevolmente ridursi nei prossimi anni”.