Grave incidente provinciale 9: "il comune di Ceppaloni sollecita la Provincia" Le strade non sono terreno di propaganda, ma infrastrutture vitali per la sicurezza

In seguito al grave incidente avvenuto l’altro ieri sulla Strada Provinciale 9, che ha coinvolto un’autovettura e un pullman di linea, il Sindaco di Ceppaloni ha indirizzato una nuova e urgente comunicazione al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e al Prefetto di Benevento, Raffaella Moscarella.

«Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze mortali – ha dichiarato il Sindaco – ma non possiamo più tollerare che cittadini e lavoratori rischino la vita ogni giorno a causa del degrado del manto stradale. Le responsabilità infrastrutturali sono chiare e documentate da tempo».



Nella nota ufficiale, l’Amministrazione comunale rinnova la richiesta per:

l’adozione immediata di un cronoprogramma vincolante per l’avvio dei lavori già finanziati;

la convocazione urgente di un tavolo tecnico tra Provincia, Comune e tecnici incaricati;

il ripristino in sicurezza e in tempi certi delle arterie SP7, SP5 e SP9, già segnalate per la loro pericolosità.

Il Sindaco ha inoltre voluto esprimere una ferma condanna verso ogni tentativo di attribuire una paternità politica agli interventi futuri, sottolineando che «le strade non sono terreno di propaganda, ma infrastrutture vitali per la sicurezza e la mobilità di tutti i cittadini».

L’Amministrazione comunale di Ceppaloni resterà vigile sull’evolversi della situazione e pronta a convocare assemblee pubbliche in assenza di risposte concrete e immediate da parte degli enti competenti.