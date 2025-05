Anziani guide della Storia: note e memorie del passato La proposta dell'Associazione per i Diritti degli Anziani

L’ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) Campania e l’Associazione ADA di Benevento, in collaborazione con il Comune di Benevento, ha organizzato un viaggio tra arte, musica e memoria “Anziani guide della Storia: note e memorie del passato”. Un’iniziativa culturale che unisce la scoperta dei luoghi storici della Campania alla musica napoletana, coinvolgendo attivamente gli anziani. Presenti, tra gli altri, Biagio Ciccone, segretario generale della Uil Pensionati Campania, Assunta Parisi, presidente dell’ADA di Napoli, e Fioravante Bosco, già segretario generale della Uil sannita. La prima tappa dell’incontro è stata effettuata presso l’Hortus Conclusus, la visita a uno dei luoghi simbolo dell’arte contemporanea in Campania; un’occasione per scoprire il dialogo tra natura, scultura e memoria nel cuore del Centro storico di Benevento. La guida ufficiale della Regione Campania, Erminia Russo, ha spiegato alla folta delegazione dell’ADA la storia del complesso, frutto di un progetto di restauro del convento seicentesco di San Domenico.

La visita all'Hortus Conclusus

L’istallazione denominata, Hortus Conclusus, è stata realizzata entro lo spazio di uno degli antichi orti del complesso conventuale. Il complesso, in seguito, ha ospitato il Tribunale di Benevento ed è stato poi ridestinato a sede del Rettorato dell’Università del Sannio. I limiti dello spazio sono definiti dal fronte del convento, da un antico muro perimetrale in ciottoli e mattoni e da una quinta costituita da alcune preesistenze di architettura minore medievale. L’incarico di effettuare il restauro del complesso storico fu affidato all’artista sannita Mimmo Paladino: inizialmente riguardava la sistemazione di un sistema scultoreo, poi è divenuto uno spazio di riflessione sul tema della ridefinizione dei margini entro i quali mettere in scena la rappresentazione dell’arte.

La comitiva si è poi portata presso il Teatro De Simone, ove è stato messo in scena un momento culturale e musicale. Nella bella cornice dello “Strega Foyer”, egregiamente diretto dalla leggiadria dell’incantevole Sofia, sono stati proposti balli popolari a cura di Lorella Monti,

Erica Marino e Angela Blaso, che con nacchere e tammorre hanno deliziato gli astanti.

Il progetto per promuovere un invecchiamento attivo e in salute

Infine, si è esibita la cantante napoletana Marilena Caccavale, che accompagnata alla pianola dal maestro Franco Mirra, ha arricchito la serata musicale con le più belle canzoni classiche napoletane.

«Un bel pomeriggio di arte, musica e memoria – ha commentato Fiorella Severino, presidente di Ada Benevento –, a dimostrazione che gli over 65 sono una risorsa per la società da proteggere e tutelare, che nel 28% dei casi non si risparmiano nel fornire aiuto ad amici, familiari e alla collettività nel suo complesso. Tuttavia, c’è ancora molto da fare per promuovere un invecchiamento attivo e in salute».